Basket femminile, Schio fa visita alla neo-promossa Broni. Impegno casalingo per Venezia contro Roseto
La Serie A1 di basket femminile torna subito in campo per la terza giornata della regular season 2025-2026, con tutte e cinque le partite previste che si disputeranno domenica 19 ottobre dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.
Il programma si apre alle ore 14:30 con il match tra l’O.ME.P.S. Battipaglia e l’Alama San Martino di Lupari, con entrambe le squadre che puntano al riscatto dopo il ko nell’ultima giornata rispettivamente contro Broni e Schio. Mezz’ora più tardi, alle ore 15:00, la RMB Brixia ospita al PalaLeonessa di Brescia la Dinamo Sassari Women – le sarde vogliono bissare il successo della settimana scorsa, mentre le bresciane tornano in campo dopo aver riposato nella giornata precedente.
Alle ore 18:00 tocca invece alle due squadre favorite per la vittoria dello scudetto ovvero la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia: le scledensi campionesse in carica affrontano in trasferta la Logiman Broni, mentre le oro-granata attendono al Taliercio l’altra neo-promossa ovvero la People Strategy Panthers Roseto. Chiude il programma di questa terza giornata il posticipo delle ore 20:45 tra La Molisana Magnolia Campobasso e la Bertram Derthona Tortona, con la Geas Sesto San Giovanni che osserverà invece un turno di riposo.