Basket femminile, la Dinamo Sassari supera Ragusa Dubrovnik nella prima in EuroCup

Dopo la vittoria di Campobasso, inizia nel migliore dei modi anche il percorso della Dinamo Sassari nell’EuroCup femminile 2025-2026. La Dinamo ha battuto in casa le croate di Ragusa Dubrovnik, al termine di una partita in discesa dalla ripresa. Punteggio finale di 80-53 e primo successo europeo stagionale di Sassari, trascinata da una prestazione di squadra perfetta. Top scorer tra le italiane Anna Turel con 14 punti.

Sassari subisce i primi due punti del match ma reagisce subito con un parziale da 11-0, con le triple di Boros, Trozzola e Poindexter. Le croate faticano a trovare la via del canestro ma con Todoric si portano sul -9. La compagine italiana reagisce ad ogni tentativo avversario di rimonta, a Mandic risponde Sammartino ma l’ultimo canestro del quarto è di Cipcic (-8). Prima frazione che termina 22-14 per la Dinamo.

Secondo quarto che inizia con l’allungo sardo firmato Sammartino e Turel (+12). Le balcaniche però cercano di rispondere subito con Cipcic e Keedi (-8). Alla tripla di Vuckovic controbatte Treffers, prima che Carangelo metta a referto la tripla del +13. Le croate soffrono il ritmo delle italiane che vanno sul massimo vantaggio di +15 con i tre punti di Turel. A fine primo tempo il punteggio recita 43-30 per Sassari.

La Dinamo parte forte anche nella ripresa con un parziale di 8-0, stoppato solo dall’appoggio di Mandic. Poindexter assicura alle sassaresi il +20 prima che le avversarie rispondano con Zoric. Ragusa Dubrovnik spreca molto sotto canestro e Sassari ne approfitta con i liberi di Turel ed il layup di Spinelli. Il canestro di Zoric a 40″ dal termine porta a 15 le lunghezze croate di svantaggio. A 10′ dalla fine il parziale è ancora a favore della Dinamo, che conduce per 65-40.

Nel quarto finale la Dinamo mette subito le cose in chiaro, parziale di 8-0 e +33 provvisorio. Miloglav risponde con la tripla ma Sammartino regala due punti a Sassari che si avvicina alla vittoria. Nel finale è ancora Miloglav a guidare l’insperata rimonta croata, ma la sirena conclude i vani tentativi delle avversarie. Il punteggio finale recita 80-53 e prima vittoria in EuroCup per la Dinamo Sassari.