Basket femminile, la Dinamo Sassari cede nettamente a Montpellier nella seconda giornata di EuroCup

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Dinamo Sassari nella seconda giornata di EuroCup femminile 2025-2026. Dopo il brillante successo nel match di apertura, la squadra italiana si è nettamente arresa a Lattes Montpellier, che ha dominato il match concluso 101-72. Nelle sarde, mai veramente in partita, si salva solo Kourtney Treffers, autrice di una prestazione da 18 punti che però non è bastata ad evitare la rotonda sconfitta.

Ritmi alti nel primo quarto, il primo allungo è francese ed è firmato da Sarah Cisse. Quest’ultima è inarrestabile e grazie ad Angloma Montpellier allunga sul +12. La risposta di Sassari arriva con le due triple di Richards e Poindexter (-6) ma le transalpine infilano un parziale di 6-0 riportandosi sul +12. Nel finale Angloma e Salgues sono una macchina da triple ma le sarde restano in piedi con Poindexter. Primo quarto che termina 30-21 per le francesi.

Nel secondo quarto il ritmo inevitabilmente si abbassa ma sono sempre le francesi a comandare. Diallo infila 6 punti consecutivi per il +14, Spinelli cerca di reagire ma la pioggia di canestri di Montpellier non termina. Con Cisse il vantaggio diventa addirittura di +21, Treffers e Richard riportano la Dinamo sul -17 ma la tripla di Hoppie riporta a 20 le lunghezze di differenza. A fine primo tempo è 56-35 per Montpellier.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, la tripla di Spinelli porta Sassari a -15 ma le francesi riallungano con Diallo e Rabot. Venezia si affida a Treffers ma le transalpine sono superiori ed arrivano sul +25 con Cisse. Sammartino e la solita Treffers realizzano 5 punti di fila ma nel finale di quarto Montpellier da l’allungata decisiva. +24 ed 81-56 a 10 minuti dal termine.

Il quarto finale mette la firma sul dominio francese. Pospisilova realizza la tripla del +26 e le transalpine infilano un parziale di 10-0, stoppato solo da Anna Turel. I minuti finali servono solo a stabilire il punteggio conclusivo, che recita 101-72 per Montpellier. Primo stop stagionale in EuroCup per la Dinamo Sassari Women dopo la vittoria contro Ragusa Dubrovnik.