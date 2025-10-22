Basket femminile, Dinamo Sassari battuta di misura dal KP Brno nella terza giornata di EuroCup

È arrivata poco fa la seconda sconfitta consecutiva della Dinamo Sassari nell’EuroCup femminile 2025-2026. La compagine italiana si è dovuta arrendere in trasferta a KP Brno, che ha vinto per 76-73 un match risolto solo nel finale. La Dinamo, dopo aver subito per tutto il primo tempo rimanendo in partita, è riuscita poi a riavvicinarsi nei due quarti finali ma le ceche sono state abili a chiudere la contesa negli ultimi minuti. Top scorer del match una devastante Deauzya Richards con 28 punti, inutili ai fini del risultato finale.

Il match si apre con cinque punti consecutivi di Galickova prima che la Dinamo risponda con Richards e Poindexter siglando il sorpasso. La compagine italiana subisce però un parziale di 8-0 che vale il +5 per Brno. È di nuovo Richards, con i liberi, a riportare sotto le sarde ma Galickova e la tripla di Swartz firmano il +8 per le avversarie. Divario che si allunga fino al +12, prima della reazione di Richard e Sammartino. Dopo 10′ il parziale recita 24–16 per le ceche.

Nei primi minuti del secondo quarto è sempre Richards a tenere in piedi la Dinamo, che con le due triple di Turel si porta sul -3. Le ceche però mettono a segno un parziale di 10-0 che vale il +13. Sammartino e Carangelo cercano di guidare la rimonta ma le percentuali dall’arco di Brno non calano; tripla di Zilova e massimo vantaggio di +14. Nel finale alla tripla di Carangelo risponde quella di Galickova. A fine primo tempo Sassari è ancora sotto per 47-34.

La ripresa si apre con la tripla di Poindexter per il -10 ma le ceche rispondono sfruttando i tiri liberi. Tanti errori, Treffers realizza quattro punti consecutivi e la Dinamo si riavvicina (-9). La squadra italiana si scuota nella parte centrale con le due triple di Turel e Poindexter che valgono il momentaneo -4. Treffers realizza il -2 ma le ceche, dopo minuti di digiuno, reagiscono con la solita Galickova. La tripla di Carangelo porta le sarde a -1 e con i liberi di Spinelli Sassari si porta addirittura in vantaggio. Nel finale però Brno si riporta davanti. A 10‘ dalla fine è 59-57 per le ceche.

Nel quarto finale dopo 2′ Richards sigla il pareggio a quota 60 ma le ceche si riportano avanti con la tripla di Galickova ed il canestro di Svatonova (+5). Vondrackova ne infila cinque consecutivi e Sassari incassa il -8. Richards e Carangelo reagiscono e siglano il –3 ma è la solita Galickova a rispondere per il +6 Brno a 1’27” dal termine. I liberi di Richards riavvicinano la Dinamo a -3 a 50″ dalla sirena, le ceche commettono infrazione di otto secondi ed è nuovamente Richards, in lunetta, a portare le sarde sul -1 a 24″ dalla fine. La squadra italiana commette fallo, Kopecka fa 2/2 ai liberi e nei secondi finali Sassari non riesce a pareggiare. Punteggio finale di 76-73 e seconda sconfitta consecutiva in EuroCup per la Dinamo Sassari.