Basket femminile, derby veneto tra Schio e San Martino di Lupari in Serie A1. Trasferta a Campobasso per la Reyer Venezia

La Serie A1 di basket femminile torna subito in campo per la seconda giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo previsto domani sabato 11 ottobre le restanti partite in programma domenica 12 ottobre con la RMB Brixia che osserverà un turno di riposo.

Nel match del sabato pomeriggio, alle ore 15:00, la Bertram Derthona Tortona ospita la Dinamo Sassari per cancellare il ko all’esordio contro la Geas Sesto San Giovanni mentre le sarde cercano il secondo successo in altrettante partite disputate. Passando poi a domenica 12 ottobre abbiamo due partite che si disputano in contemporanea alle ore 18:00 e coinvolgono le ‘big’: La Molisana Magnolia Campobasso attende in casa l’Umana Reyer Venezia, con entrambe le squadre vincenti nella prima giornata rispettivamente contro RMB Brixia e Battipaglia; alla stessa ora derby veneto tra l’Alama San Martino di Lupari e la Famila Wuber Schio, con le scledensi che vogliono confermare l’esordio positivo contro le neo-promosse Panthers Roseto.

Saranno proprio le abruzzesi a completare il programma della seconda giornata, con il posticipo delle ore 20:45 dove affrontano la Geas Sesto San Giovanni reduce dal ko in EuroCup contro le ungheresi del KSC Szekzsard nonostante un vantaggio di oltre quindici punti nel secondo quarto. Come già accennato in precedenza osserverà un turno di riposo la RMB Brixia, che ha ospitato il tradizionale ‘Opening day‘ al PalaLeonessa di Brescia.