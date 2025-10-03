Basket
Basket femminile, al via la Serie A1 col tradizionale ‘Opening day’. Schio sfida la neo-promossa Roseto, la Reyer Venezia affronta Battipaglia
A circa una settimana di distanza dalla Supercoppa Italiana, la Serie A1 di basket femminile inaugura la stagione 2025-2026 col tradizionale ‘Opening day´ che quest’anno si svolgerà al PalaLeonessa di Brescia con tre partite previste sabato 4 ottobre e le restanti due domenica 5 ottobre.
Il programma si apre domani alle ore 14:00 con il match tra la Dinamo Sassari – fresca di qualificazione alla fase a gironi dell’EuroCup – e l’Alama San Martino di Lupari, con le patavine che proveranno a mettere in difficoltà la squadra sarda.
Alle ore 16:15 toccherà all’Umana Reyer Venezia vice-campione d’Italia uscente affrontare l’O.ME.P.S. Battipaglia per provare a cancellare subito la delusione della sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Famila Wuber Schio. Le scledensi con lo scudetto sul petto scendono in campo subito dopo alle 18:15 contro la neo-promossa Panthers Roseto, con Schio che quest’anno annovera tra le sue fila anche la stella della Nazionale Cecilia Zandalasini.
Passando poi a domenica 5 ottobre, alle ore 16:00 le ‘padrone di casa’ della RMB Brixia se la vedranno con La Molisana Magnolia Campobasso che lo scorso anno arrivò fino alla semifinale playoff mettendo non poco in difficoltà l’Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon.
Chiude il quadro della prima giornata l’ultimo match delle ore 18:15 tra la Geas Sesto San Giovanni e la Bertram Derthona Tortona, mentre l’altra neo-promossa Logiman Broni osserverà un turno di riposo in quanto le squadre iscritte alla Serie A1 sono dispari anche quest’anno.