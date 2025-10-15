Basket, Europe Cup: Reggio Emilia domina, crolla, ma poi vince ai supplementari a Digione

Serata d’esordio per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup, con gli emiliani impegnati in Francia contro lo JDA Digione nel primo match del gruppo J. E dopo un primo tempo di grande qualità, soprattutto da oltre l’arco, crolla Reggio Emilia nella ripresa, nel finale riesce a portare il match ai supplementari, dove alla fine si impone per 88-96.

Parte bene Reggio Emilia, che trova subito tre triple con Barford, Woldetensae e Cheatham Jr per un primo allungo, subito rintuzzato però da Digione che a metà quarto insegue a un solo punto di distacco. Gli ospiti muovono il tabellino solo da oltre l’arco in questo primo quarto, fino al canestro di Caupain che vale il +6. Ennesima tripla di Reggio Emilia e massimo vantaggio a 3’30” dalla fine del quarto. Così un primo quarto da 6/9 da oltre l’arco manda Reggio Emilia al primo stop avanti 18-27.

Parte meglio Digione a inizio secondo quarto e ricuce fino al -5, ma gli emiliani rispondono con un contro parziale, francesi molto fallosi e l’antisportivo a Ducote rilancia l’Unahotels in doppia cifra di vantaggio. È quando la squadra ospite smette di colpire da oltre l’arco che per assurdo il gap si amplia, con la difesa di Reggio molto presente e francesi molto nervosi. Digione che cerca una reazione, trova un parziale di 6-0, fermato dal canestro di Echenique, ma nel finale due triple dei padroni di casa riportano il gap in singola cifra e si va al riposo lungo con Reggio Emilia avanti 38-46.

Quattro punti di Barford rilanciano Reggio Emilia subito a inizio ripresa, ma poi è Digione a prendere in mano le redini del match e con un parziale firmato Hrovat e Holston impatta il risultato a 3’ dalla fine del terzo quarto. Serve una reazione dell’Unahotels, che va anche sotto, ma nel finale chiude avanti 64-67. Ancora un parziale per i francesi a inizio ultimo quarto, che vanno sul +5 con la tripla di Bibbins. Reagisce Reggio Emilia, che a un certo punto sembrava non crederci più, e arriva a rimontare a 1’40” dalla sirena. Qui i due attacchi si bloccano e si resta sull’84-84 e si va ai supplementari.

Una giocata da tre punti di Caupain dà il vantaggio a Reggio Emilia a inizio overtime, il solito Hrovat tiene Digione in scia, poi Cheatham Jr e Barford firmano il +5 ospite. Uglietti allunga la fuga di Reggio Emilia e Digione non sembra in grado di reggere l’urto. Così alla fine è Reggio Emilia a vincere per 88-96, con 21 punti di Cheatham Jr, mentre ai francesi non bastano i 25 di Hrovat.

TOP SCORER

Digione: Hrovat 23, Losser 14, Holston 11

Reggio Emilia: Cheatham Jr 21, Barford 17, Smith 16