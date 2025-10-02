Basket, Eurolega: la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa

È stata una Virtus Bologna sorprendente ed efficace quella vista all’opera nella prima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Le V-nere hanno battuto il Real Madrid al Paladozza, al termine di una partita giocata su ritmi elevati. La settimana europea della compagine bolognese non è però terminata, e la Virtus scenderà ancora in campo domani, venerdì 3 ottobre, per sfidare Valencia.

Secondo avversario spagnolo in altrettante gare, questa volta però da affrontare in trasferta. La squadra iberica ha dimostrato tutto il suo valore battendo nel primo turno Lyon-Villeurbanne con il punteggio di 77-80, ottenendo la prima vittoria della sua Eurolega. Gli spagnoli, reduci dal successo in Supercoppa proprio contro il Real Madrid, tornano quest’anno nella massima competizione europea, dopo l’assenza della scorsa stagione.

La Virtus dovrà prestare attenzione all’esplosività del Valencia che, tra i tanti giocatori esperti, schiera quest’anno anche l’italiano Darius Thompson. Da tenere d’occhio anche il giovane Sergio De Larrea e l’americano Kameron Taylor. Di contro, le V-Nere presentano una squadra duttile ed ordinata, guidata dal neo acquisto Carsen Edwards, subito decisivo contro il Real Madrid. L’esplosività di Saliou Niang e la gestione di Luca Vildoza, accompagnati da Alen Smailagic, potrebbero fare molto male agli spagnoli, che non sembrano avere abbastanza carte da giocare.

Il match sarà comunque insidioso e la Virtus cercherà una vittoria in trasferta che in Eurolega manca da marzo. Non ci resta che attendere le 20.30 di domani per scoprire chi conquisterà altri due punti in classifica e chi, inevitabilmente, dovrà incassare la prima sconfitta del proprio cammino europeo.