Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano sfida il Partizan Belgrado per il bis serbo

Secondo appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano seconda durissima sfida in Serbia, dove i biancorossi affronteranno questa sera il Partizan Belgrado dopo la bella vittoria di martedì contro la Stella Rossa.

Umori ben diversi dai due lati del parquet, perché se Milano – pur tra alti e bassi – ha convinto contro la Stella Rossa, ha trovato punti e leadership nelle mani del solito Zach LeDay, ma anche degli attesi Josh Nebo e Marko Guduric, dall’altra parte il Partizan Belgrado è uscito sconfitto per 89-76 sul campo di Dubai.

Tra i serbi sono diversi i giocatori da tenere d’occhio. Se si parla di costruire il gioco offensivo va messo nel mirino Carlik Jones, cui si affianca tra i bassi la new entry Nba Shake Milton. Con Lundberg fuori rosa è su loro che si affida coach Obradovic. Crescendo di centimetri e di peso, ci sono Isaac Bonga e il nuovo acquisto Jabari Parker, ma il Partizan rischia di essere molto corto a livelli di centri.

Di contro, invece, come detto Milano ha ritrovato subito LeDay, autore di 21 punti, 5 rimbalzi e 7 falli subiti; ma ha anche subito trovato un Marko Guduric che ha rotto l’equilibrio nella ripresa, chiudendo con 10 punti e tanta leadership in campo. Si conferma Josh Nebo dopo l’ottima partita contro Brescia, suoi 12 punti e 5 rimbalzi, mentre bene anche Mannion (5 assist) e Bolmaro, per una squadra che sicuramente sta piacendo a Messina.