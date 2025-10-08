Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano ospita il Monaco per riprendere a correre

Terzo turno dell’Eurolega e primo impegno casalingo per l’EA7 Emporio Armani Milano che domani sera all’Unipol Forum di Assago ospita i francesi del Monaco. Una sfida già importante per i ragazzi di Ettore Messina, chiamati al riscatto dopo il doppio ko tra Europa e campionato settimana scorsa.

Dopo il successo a Belgrado contro la Stella Rossa, infatti, Ricci e compagni sono caduti di misura sempre in Serbia contro il Partizan e a sorpresa ha perso in casa nell’esordio della Serie A contro Tortona. E l’ambiente è già caldo, con le parole di Messina dopo la sfida di campionato, dove ha sottolineato lo scarso impegno di non meglio precisati giocatori, puntando il dito contro gli italiani che stanno guadagnando un basso minutaggio sino a ora.

Dall’altra parte c’è, invece, un Monaco che in Europa ha esordito con una sconfitta interna contro lo Zalgiris, per poi riprendersi nel secondo turno sempre in casa contro il Dubai. A mettersi in mostra, fin da subito, il solito Mike James, miglior marcatore dei transalpini nelle prime due giornate, mentre c’è grande attesa per il ritorno al Forum di Nikola Mirotic, che si è subito dimostrato leader nel Monaco.

I primi due turni di Eurolega stanno promettendo una stagione molto equilibrata, con solo tre formazioni sin qui sempre vincenti e altrettante che sin qui hanno sempre perso. Classifica ovviamente corta, ma proprio con questa prospettiva ogni partita è già fondamentale per restare nella parte nobile della classifica e non regalare punti alle avversarie, soprattutto nei match casalinghi.