Basket, Eurolega: la Virtus Bologna cede in trasferta allo Zalgiris Kaunas

Arriva in trasferta la terza sconfitta della Virtus Bologna nell’Eurolega 2025-2026. La Virtus è stata sconfitta dallo Zalgiris Kaunas al termine di un match concluso con il parziale di 86-65. V-Nere che, già dalle battute iniziali, hanno dovuto rincorrere i lituani, autori di una prestazione di squadra perfetta. Alla compagine bolognese non è riuscita la rimonta, complice un livello complessivo inferiore rispetto al match vinto contro il Panathinaikos. Top scorer tra i bolognesi Matt Morgan con 19 punti.

Minuti iniziali più che difficili per la Virtus che pareggia subito con Alston ma poi subisce un parziale di 15 punti a 0, con Deivitas protagonista. I bolognesi, dopo un digiuno interminabile, ritornano a segnare con Momo Diouf e Luca Vildoza (-11) ma i lituani sono inarrestabili e puniscono ancora con la tripla di Mantas. Morgan prova a dare una scossa ai bianconeri ma la tripla di Sleva ed i liberi di Arnas riportano a -16 le V-nere. Nel finale i due punti di Diouf valgono a -14 la Virtus. Primo quarto che si conclude 25-11 per lo Zalgiris.

La seconda frazione inizia con il canestro del -12 di Niang, prima della pronta risposta di Sleva. Francisco riporta a +14 i lituani grazie ai liberi ma la Virtus rimane attaccata al match con Smailagic e Morgan. La tripla di Taylor da inizio alla rimonta delle V-nere che con altri tre punti dell’americano si portano sul -7. Francisco risponde ma Edwards infila il primo canestro del suo match per il -7. L’ex NBA risponde anche al canestro di Sleva prima che il libero di quest’ultimo riporti sul +10 i lituani. La tripla di Smailagic riavvicina la Virtus (-7) ma Wright risponde con la penetrazione che chiude il quarto. A fine primo tempo il parziale recita 42-33 per Kaunas.

La ripresa parte con la tripla di Deividas (3/4 da tre) e la risposta da due di Edwards. Niang fissa il -10, le difese lavorano bene ma Francisco trova i liberi del +12. La tripla di Smailagic riavvicina la Virtus ma Kaunas risponde dall’arco con il solito Sleva. Morgan vola in contropiede per il -8 , le V-Nere difendono ma i lituani sfruttano la lunetta con Ulanovas. I liberi di Morgan ed il canestro di Diouf riavvicinano ancora la Virtus (-6) ma è ancora Wright a tenere distante lo Zalgiris. A 10′ dal termine è 58-50 per Kaunas.

Ultimo quarto che parte con il -6 firmato da Morgan. La squadra bolognese difende nel migliore dei modi ed è nuovamente lo statunitense a piazzare il -4. Francisco segna la prima tripla della partita e con l’appoggio di Wright i lituani si riportano sul +9. Le V-nere non sfruttano le occasioni e la schiacciata di Wright fissa il +11. Francisco ne mette cinque di fila ma Edwards e Smailagic rispondono per il -12. La Virtus non è più efficiente in attacco e lo Zalgiris ne approfitta con Azoulas per il +15 a 2’30” dalla fine. La tripla di Morgan vale il -14 ma Kaunas risponde dall’arco con Ulanovas. Nel finale la tripla di Francisco mette il punto affermativo sulla vittoria dello Zalgiris. Punteggio di 86-65 e terza sconfitta in Eurolega per la Virtus.