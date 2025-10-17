Basket: Edwards è senza freni, la Virtus Bologna batte l’ASVEL nel finale in Eurolega

Terza vittoria, e prima in trasferta, per la Virtus Bologna in Eurolega 2025-2026. Battuto l’ASVEL Villeurbanne per 83-90 con una super performance di Carsen Edwards, autore di 36 punti che significano per lui il record personale in Eurolega. Ma anche Alessandro Pajola, a quota 14 e autore di alcune delle giocate più importanti della serata. Non bastano ai padroni di casa i 24 di Glynn Watson.

Fin dalle prime fasi si capisce una cosa: Edwards c’è, e non è in Francia per fare da attore non protagonista o qualcosa del genere. Se da una parte Jackson e Watson colpiscono, dall’altra lo fa il miglior realizzatore delle V nere. In tutto questo l’equilibrio non si rompe nemmeno quando Ajinca e Ndiaye cercano di dare all’ASVEL il +5, al che la Virtus reagisce con un parziale di 1-9 con tanto Edwards e un po’ di Jallow (schiacciata). Ndiaye, però, è grande protagonista dell’ultima parte del quarto e porta i padroni di casa sul 24-21 dopo 10′.

Chi non si ferma mai è Edwards, che nel giro di metà quarto arriva a quota 18 punti facendo praticamente da solo le veci dell’attacco di mezza Virtus. Dall’altra parte si alternano Massa, Watson e Vautier, ed il risultato è che con 3’34” da giocare il punteggio è di 33-33. Jackson viene spedito più volte in lunetta e con quello guadagna il +3 a favore dell’ASVEL, solo che Edwards tiene botta, scrive 20 e poco dopo Diarra schiaccia un altro -1 Bologna. Con la sapienza di De Colo i padroni di casa chiudono sul 42-40 all’intervallo.

L’ASVEL prova la fuga quando ritorna in campo, ma quello che riesce a trovare al massimo è un 47-42 con la tripla di Watson. Quando Edwards rallenta un po’ il ritmo ci pensano i suoi compagni a trovare canestri, e lo fa soprattutto Pajola con due triple che, dal 51-46, riportano Bologna avanti. La lotta è di quelle senza quartiere, Smailagic rintuzza l’ennesimo tentativo da parte dei francesi di scappare via, che risulta in un 64-58 propiziato da Lighty e Ndiaye. Jallow, alla fine dei conti, porta il punteggio sul 64-61 a 10′ dalla fine.

Ed è proprio lui, assieme a Smailagic e Pajola, a riportare avanti la squadra ospite. E poi, sul 64-68, arriva Edwards a ripartire e a piazzare la tripla: +7, dove non c’era mai stato un vantaggio del genere in tutto il match. A quel punto piovono sia le triple (perché anche Jallow inizia a mettersi in ritmo) che le belle difese, con l’ASVEL che prova qualsiasi cosa pur di rientrare in gioco, ma c’è solo il -3 trovato da Watson. Edwards diventa trascinatore assoluto per la Virtus, poi a chiudere tutto ci pensano lui e Pajola per andare a dare la terza vittoria agli uomini di Ivanovic, autori davvero di una bella partenza.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS BOLOGNA 83-90

ASVEL – Seljaas* 5, Atamna, Ajinca* 5, Massa* 4, Jackson* 9, De Colo 10, Ngouama 3, Lighty 4, Ndiaye 11, Watson* 24, Vautier 2, Traoré 6. All. Poupet

VIRTUS – Vildoza 2, Edwards* 36, Pajola 14, Niang 6, Smailagic* 13, Taylor*, Alston*, Hackett, Morgan 3, Diarra 2, Jallow* 10, Diouf 4. All. Ivanovic