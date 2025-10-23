Basket: Coppa Italia 2026 ancora a Torino

Le Final Eight di Coppa Italia tornano all’Inalpi Arena e fanno dunque tappa a Torino per il quarto anno consecutivo. Sarà l’edizione numero 50, per la quale verrà approntato un logo speciale. Fissate anche le date: dal 18 al 22 febbraio. Parteciperanno, come di consueto, le otto migliori squadre del girone d’andata di Serie A 2025-2026. L’Inalpi Arena, già Pala Alpitour, ospiterà l’evento in una veste più capiente di 500 posti. A Torino anche la NextGen Cup, che vedrà alcuni incontri svolgersi anche al PalaSermig, impianto che si trova oltre Corso Regina Margherita e la Dora Riparia.

Così il presidente LBA Maurizio Gherardini: “Come LBA siamo felici di poter rinnovare per il quarto anno consecutivo il nostro connubio con la Regione Piemonte e la Città di Torino, cosa che ha reso l’evento della Final Eight di Coppa Italia un momento assolutamente da non perdere, un’organizzazione di esempio e richiamo in Italia e in Europa, con spettatori e visibilità in costante ascesa. Sono certo che gli 8 club partecipanti sapranno garantire spettacolo ed emozioni e una settimana di grande basket“.

Questa la dichiarazione congiunta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore al Turismo e allo Sport Paolo Bongioanni: “La conferma della Final Eight a Torino e in Piemonte rappresenta un ulteriore tassello di un percorso virtuoso che abbiamo iniziato anni fa e che considera i grandi eventi sportivi come un’occasione imperdibile di visibilità e di promozione turistica. A questo si aggiunge l’alto livello della competizione che porterà qui non solo le 8 migliori squadre ma anche i giovani talenti del circuito NextGen. Come avviene per il tennis, con l’effetto “ATP” anche per la Final Eight registriamo un effetto volano con tanti giovani e giovanissimi che si avvicinano a questo sport anche nella nostra regione. La Coppa Italia fa bene al Piemonte perché porta spettacolo, passione e pubblico, e fa bene ai nostri ragazzi che sempre di più imparano a conoscere e praticare questo sport straordinario fatto di agilità, determinazione, strategia e spirito di squadra“.

A parlare anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Torino si conferma sempre di più il palcoscenico ideale per le grandi competizioni sportive nazionali e internazionali. Siamo davvero contenti che la Frecciarossa Final Eight torni nella nostra città per il quarto anno consecutivo, che sarà anche quello della sua cinquantesima edizione, per regalare a tifosi e appassionati una settimana di grande sport e divertimento e accendere i riflettori sulle bellezze del nostro territorio“.