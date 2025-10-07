Basket, coach Capobianco sul sorteggio pre-Mondiale dell’Italia: “Impensabile sperare in un girone facile, dobbiamo giocare al massimo”

Sono da poche ore noti i sorteggi delle qualificazioni per i Mondiali di basket femminile 2026, con l’Italia che ha scoperto le sue avversarie. Le azzurre, reduci dal bronzo gli Europei, sono state inserite nel Gruppo B con USA, Nuova Zelanda, Porto Rico, Senegal e Spagna. Le gare saranno disputate a San Juan (Puerto Rico) e l’Italia ha buone possibilità di qualificarsi alla competizione mondiale per la prima volta dal 1994.

Cinque nazionali (USA, Germania, Nigeria, Australia, Belgio) hanno già strappato il pass per i Mondiali ed i posti rimanenti si riducono perciò ad 11. All’Italia, basterà quindi arrivare in quarta posizione per accedere alla rassegna iridata, missione non impossibile viste le avversarie. Tra queste, tolte la Spagna e gli Stati Uniti d’America, sembrano tutte squadre alla portata delle azzurre.

Coach Andrea Capobianco, come riportato dalla fip, ha espresso le sue considerazioni sul sorteggio: “Si tratta di un torneo pre-Mondiale e un torneo pre-Mondiale lo giocano solo squadre forti: impensabile sperare di giocare un girone facile. Il gruppo nel quale siamo stati sorteggiati è molto impegnativo, ci sono realtà di prima grandezza del panorama mondiale come Stati Uniti e Spagna e realtà emergenti, oltre alle padrone di casa di Porto Rico”.

“Sfideremo squadre che abbiamo affrontato poco recentemente e che hanno caratteristiche diverse da quelle a cui siamo abituati: USA a parte, credo che saranno tutte partite senza padrone alla vigilia. Abbiamo una sola possibilità, quella di giocare al massimo livello e per farlo dovremo sfruttare al meglio ogni minuto del mini raduno che avremo a Marzo prima di volare a San Juan”, ha poi concluso Capobianco.