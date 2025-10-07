Basket, Champions League: Trieste si arrende a Wurzburg nella prima partita dal ritorno in Europa

Si apre con una sconfitta il cammino dell‘Allianz Pallacanestro Trieste nella Champions League 2025-2026. I giuliani, tornati a disputare una competizione europea dopo 23 anni (l’ultima volta fu l’Uleb Cup 2002-2003), si devono arrendere a Wurzburg, che in casa vince con il punteggio di 78-63. Tedeschi trascinati da un tuttofare Davion Mintz con 24 punti. Ad una Trieste indisciplinata non bastano invece i 18 di Ramsey

Trieste parte bene con Sissoko e Ruzzier ma i tedeschi si sbloccano con la tripla di Mintz. Quest’ultima sigla il primo vantaggio teutonico ma Ramsey risponde. Wurzburg gioca con calma e sono i liberi di Mintz a sorpassare la compagine italiana. Trieste è fallosa, non sfrutta le occasioni dalla lunetta e Stove piazza la tripla del +10 tedesco. Candussi accorcia nel finale ma dopo 10′ il parziale recita 21-12.

Secondo quarto in cui i giuliani partono bene, parziale di 7-0, chiuso solo dai liberi di Muenkat. Ruzzier e Ramsey segnano due triple di fila e pareggiano a quota 25. Trieste sale con le percentuali dall’arco ed Uthoff realizza il sorpasso. Minuti centrali confusi ma i tedeschi trovano il sorpasso dopo vari tentativi con il solito Mintz. Ramsey tiene in piedi la squadra italiana ed a fine primo tempo il punteggio è di 37-36.

Wurzburg parte forte nella ripresa ma è ancora Ramsey a rispondere per il -2. Quest’ultimo trova anche la tripla del sorpasso prima del nuovo ingresso di Mintz ed il vantaggio tedesco. Mintz è letteralmente infermabile ma Brown ruba palla ed in contropiede sigla il -4. I teutonici pasticciano in attacco e Candussi ne approfitta con la tripla del pareggio a quota 52. Wurzburg sfrutta i liberi finali: 57-52 a 10′ dal termine.

Moretti apre l’ultimo quarto con la tripla del -2, prima che Mintz firmi il momentaneo +3. Ivey allunga e presto i tedeschi si trovano sul +7 a 5’30” dalla fine. Trieste prova a reagire con Sissoko e Ross (-5) ma i giuliani commettono troppi errori da tre. Stove e Carr trovano le giocate che risolvono la partita a 90″ dal termine, la squadra italiana si intestardisce nel tiro da tre e gli avversari sfruttano al massimo la situazione. Parziale finale di 78-63 e prima sconfitta europea per Trieste.