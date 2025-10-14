Basket, Champions League: Trapani sfiora la rimonta ma viene sconfitta di misura da Tofas Bursa

Seconda partita e seconda sconfitta per Trapani nella Champions League di basket 2025-2026. I siciliani sono stati sconfitti in casa da Tofas Bursa, che si è imposta per 89-91. I turchi hanno dominato il match già dalle prime battute con gli isolani costretti ad inseguire per tutte e quattro le frazioni, riavvicinandosi solo nel finale e sfiorando una clamorosa rimonta. Non sono bastati i 14 punti di Amar Alibegovic, assistito dai 13 di Ford e Sanogo. Top scorer del match Marek Blazevic con 21 punti.

Inizio di partita equilibrato, i turchi vanno avanti ma i siciliani pareggiano subito sul 2-2. Maxwell Lewis assicura a Tofas il primo vantaggio del match, che si allunga con i liberi di Blazevic (+7). Trapani risponde subito con la tripla di Alibegovic che trova la pronta risposta nel canestro di Thomasson. Gli isolani cercano di scuotersi nel finale con Allen e Rossato ma i quattro punti di Kidd danno il primo parziale ai turchi. Dopo 10′ è 17-26 per Tofas Bursa.

La seconda frazione si apre con la tripla di Besson (+12). Gli avversari rispondono a tutti i tentativi di rimonta di Trapani ed addirittura allungano con sfruttando i liberi (+13). Ford realizza la tripla, Lewis risponde e Saybir firma il +15. I cinque punti consecutivi di Blazevic portano a 20 le lunghezze di svantaggio per i trapanesi che cercano di reagire con Ford e Petrucelli nel finale. Il parziale recita 36-53 a fine primo tempo.

Nella ripresa Trapani parte forte infilando 10 punti consecutivi. Blazevic risponde ma Alibegovic porta i siciliani sul -9. Nel miglior momento della squadra di casa è la tripla di Perez ed il canestro di Thomasson a rimandare i turchi in vantaggio di +16. Alibegovic ed Allen rispondono ma Tofas Bursa riallunga con quattro punti di Perez (+17). Nel finale Trapani incredibilmente si scuota, mette a segno 10 punti di fila e si riporta a -7. A 10′ dalla fine i turchi conducono per 64-72.

Il teso quarto finale inizia con i liberi il libero di Kidd, al quale risponde il layup di Ford. Sanogo e Petrucelli ne infilano quattro di fila per il -3 siciliano. Trapani arriva a-1 grazie a Sanogo ma la tripla di Perez rimette i turchi sul +5. Sanogo risponde da tre ma Lewis e Blazevic garantiscono il +7 agli avversari. Rossato ed Eboua riportano a -3 Trapani a 30″ dalla fine ma Blazevic chiude i conti. Perez segna i liberi e Ford realizza la tripla del -2 finale. Punteggio finale di 89-91 e seconda sconfitta consecutiva in Europa per Trapani.