Basket, Champions League: Trapani cade in casa con Tenerife all’esordio

Si apre con una sconfitta interna il cammino di Trapani Shark nella Champions League 2025-2026. I siciliani perdono in casa contro il Tenerife, con gli spagnoli che si impongono per 78-84. A Trapani, dunque, non bastano i 16 punti di Jordan Ford e i 14 di Timmy Allen (in doppia cifra anche Sanogo, Alibegovic e Rossato) a evitare la sconfitta, mentre in casa Tenerife in doppia cifra vanno Fitipaldo con 12 punti, Doornekamp con 13 punti e Fernandez con 11.

Il primo canestro è firmato Tenerife, cui risponde Rossato, ma l’equilibrio iniziale si spezza a 3’40” dalla fine del primo quarto, quando il canestro di Fran Guerra segna il primo vantaggio oltre il possesso per gli spagnoli. Soffre tanto Trapani nel finale del periodo e a 21” dalla prima sirena è il canestro di Abromaitis a dare la doppia cifra di vantaggio e le due squadre vanno al primo stop sul 12-21.

Una tripla di Ford a inizio secondo periodo riavvicina Trapani, che arriva anche sul -2 dopo due minuti di gioco, obbligando Tenerife al timeout. E usciti dallo stop&go gli spagnoli riaccelerano e inizia un elastico, con gli ospiti che sfiorano la doppia cifra di vantaggio e i siciliani che parzialmente ricuciono con Rossato, che da oltre l’arco riporta i suoi a -2. Il finale di quarto è equilibratissimo, anche se gli Shark non trovano mai il canestro del sorpasso e si va al riposo sul 38-41.

Una fiammata di Tenerife a inizio ripresa significa l’ennesimo +9 degli ospiti, con Alibegovic che limita i danni per Trapani nei primi 2’30” del terzo periodo con sei punti personali. Dopo 4’ di gioco, però, la tripla di Doornekamp vale il nuovo vantaggio in doppia cifra per Tenerife. È ancora Alibegovic a tenere in linea di galleggiamento un Trapani che però fatica tremendamente a stare in scia agli spagnoli, così il terzo quarto si chiude con Tenerife avanti 58-65.

Trapani blocca l’attacco spagnolo a inizio ultimo quarto, provando a richiudere il gap, ma le percentuali si abbassano anche per i siciliani che nei primi 3 minuti mettono a segno un parziale di solo 3-0 a proprio favore. Ma anche in questa prima parte dell’ultimo quarto Petrucelli e compagni restano in partita, ma non trovano mai il guizzo per richiudere completamente il gap con gli spagnoli. Così quando un nuovo parziale di 6-0 riporta Tenerife in doppia cifra Trapani deve alzare definitivamente bandiera bianca e uscire sconfitta all’esordio in Champions League.