Basket: caos Eurolega, anche Real Madrid e Barcellona attratti dalla Champions League?

Dopo che l’ASVEL Villeurbanne è finito praticamente in rotta con l’Eurolega, destinazione ormai pressoché certa Champions League, e dopo che anche l’Alba Berlino ha abbandonato la competizione dell’ECA, adesso i calibri si stanno alzando di parecchio. Come riporta gazzetta.gr, e come ripreso da Marca, stavolta ci sono di mezzo nientemeno che Real Madrid e Barcellona.

Secondo quanto riportato dal media greco, le due massime squadre del panorama spagnolo sarebbero pronte a unirsi alla più importante competizione della FIBA nell’ambito di un prossimo debutto nella nuova NBA Europe, il cui varo è previsto nel 2027 con una struttura da 16 squadre con 12 club con posto fisso e altro 4 che saranno vincolati a tornei già esistenti e la Champions come via principale d’accesso.

Ci sarebbe attualmente dei contatti tra tutte le parti, con una particolare pressione messa su Real e Barça da Euroleague Basketball affinché una decisione sia presa entro la fine dell’anno, nel senso però di dicembre e non dell’originale limite, quello del 30 giugno del 2026. E in tutto questo ci sono anche i dubbi del Fenerbahce.

La nuova NBA Europe è destinata ad avere nel proprio parco partenti alcune delle maggiori città del panorama continentale, anche se ancora non c’è molto di definito sotto diversi aspetti. Parigi, Londra, Istanbul, Madrid sono sedi praticamente certe, ma il progetto prevede uno spazio anche italiano con il coinvolgimento di Milano e, secondo molti, anche Roma.