Basket, Cantù festeggia alla prima in casa. Bortolani e De Nicolao stendono Reggio Emilia nell’anticipo di mezzogiorno

L’Acqua San Bernando Cantù festeggia la prima vittoria casalinga della stagione, battendo l’Unahotels Reggio Emilia nell’anticipo di mezzogiorno della seconda giornata della Serie A di basket. I brianzoli vincono 83-78 al termine di un match che ha visto la squadra di coach Brienza rimontare anche uno svantaggio oltre la doppia cifra, gestendo al meglio i minuti finali. Sicuramente un bel riscatto dopo il crollo all’esordio in casa di Trento, mentre per Reggio Emilia c’è il primo passo falso dopo che alla prima era arrivata la vittoria con Udine.

Eccellente prestazione di Giordano Bortolani, che mette a referto 17 punti. Cantù fa la differenza sotto i tabelloni con ben 14 rimbalzi offensivi. In doppia cifra chiudono anche Ife Ayayi (14) e Xavier Sneed (10). A Reggio Emilia, invece, non basta una clamorosa prova da parte di Kwan Cheatham con 27 punti.

Ottimo avvio di Reggio Emilia con uno scatenato Cheatham che firma subito il 7-2 iniziale. Cantù, però, reagisce con Bortolani e Gilyard, che costruiscono il parziale che vale il +5 per i padroni di casa (14-9). Nuovo contro parziale di Reggio Emilia, ma l’ultima firma del quarto è la tripla di Basile del 20-20 alla prima sirena.

Il solito Cheatham e Caupain danno il nuovo +7 reggiano in avvio di secondo quarto (30-23). I padroni di casa provano a ricucire, ma Barford mette la tripla del +10 per gli ospiti (42-32). Bortolani e Ballo portano Cantù sul -1, ma all’intervallo si va con Reggio avanti di sei punti con il canestro quasi sulla sirena di Severin (47-41).

Cantù fatica terribilmente nei primi minuti del secondo tempo, mentre dall’altra parte Reggio Emilia riesce a raggiungere nuovamente la doppia cifra di vantaggio con il canestro di Caupain (54-43). I lombardi, però, riescono nuovamente a reagire e con Gilyard e Ballo tornano a contatto sul -2. Si accende anche Bortolani nel finale di quarto e si entra negli ultimi dieci minuti con il tabellone che segna 61-61.

L’Acqua San Bernardo parte meglio nell’ultimo quarto e Sneed firma il +6 (70-64) con Cantù che cerca un mini allungo. Reggio Emilia si disunisce in attacco e sbaglia troppo, mentre dall’altra parte ancora Sneed dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo di squadra trova il +8 (74-66) a tre minuti dalla fine. Sembra finita, ma Cheatham e Caupain riportano sul -2 Reggio a 30 secondi dal termine. Il canestro della partita, però, è quello di De Nicolao, che firma la tripla frontale che regala la vittoria ai canturini per 83-78.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83-78 (20-20, 21-27, 20-14, 22-17)

Cantù: Gilyard 8, Bowden, Moraschini 6, De Nicolao 9, Ballo 9, Bortolani 17, Molteni, Sneed 10, Basile 8, Ayayi 14, Ventura, Okeke

Reggio Emilia: Barford 9, Woldetensae, Mainini, Caupain 15, Williams 6, Smith 6, Uglietti 1, Severini 6, El Hadji, Echenique 1, Vitali 7, Cheatham 27