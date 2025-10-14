Basket, alla fiera degli orrori il Bayern batte Milano in Eurolega

Partita oggettivamente brutta al Sap Garden di Monaco di Baviera, dove il Bayern ospitava l’EA7 Emporio Armani Milano, con percentuali bassissime, tanti errori e alla fine una giornata inguardabile per troppi biancorossi vale la sconfitta per i ragazzi di Ettore Messina. Terzo ko consecutivo ed ennesima occasione sprecata contro una squadra tedesca non irresistibile.

Match che inizia con una bella tripla di Shields dopo un rimbalzo di Booker, in un avvio con percentuali basse e due squadre che faticano a trovare la via del canestro. Così Olimpia che non trova altri punti fino quasi a metà quarto, quando lo stesso Booker prende un rimbalzo sulla tripla di Shields e Milano avanti 8-6 poco dopo 5’. Olimpia che soffre Lucic e Obst e Bayern che passa avanti sul 14-10, finale equilibrato e si va al primo stop sul 16-14 per i tedeschi.

Il secondo quarto vede Mannion impattare subito il match, poi tripla di Brooks per il nuovo vantaggio EA7 Emporio Armani. Tre liberi di Obst impattono il discorso nuovamente, con Milano troppo fallosa in questo momento della partita, e che perde troppe palle, ma che sotto canestro fa pesare le qualità di Booker per restare in scia. Quattro punti di un Brown sin qui non convincente ridanno il +3 all’Olimpia, ma è sempre Booker il migliore di Milano in questo primo tempo difficile offensivamente. EA7 che oggi fatica tantissimo venir premiata da oltre l’arco, ma una tripla di Shields chiude il primo tempo e si va al riposo sul 28-33 per Milano.

Continuano le percentuali bassissime da oltre l’arco per Milano a inizio ripresa, ma un bel canestro di Bolmaro vale il +7 per gli ospiti. Ma una tripla di Obst, una palla persa di Bolmaro e due canestri tedeschi valgono il pareggio per il Bayern. Milano che si sblocca dalla lunetta con Ellis, ma biancorossi molto in difficoltà in attacco in questo terzo quarto, con soli 4 punti in 5 minuti e padroni di casa che allungano sul +5. Continua a perdere palle Milano nel finale di quarto e si va all’ultimo stop sul 46-40 per il Bayern, con soli 7 punti per l’Olimpia.

Non cambia la musica a inizio quarto quarto, con Milano che in attacco non ha idee e nuovo massimo vantaggio Bayern sul +7. A tenere viva l’Olimpia oggi è il solo Booker, che va in doppia doppia e riporta i suoi a -3 a 6’30” dalla fine. Ma se Booker è al top, inguardabile è Guduric, che sbaglia lo sbagliabile sia in attacco sia in difesa e il Monaco ringrazia e ritorna subito sul +6 con un fallo gratuito del serbo. Non riesce a cambiare ritmo Milano in una serata veramente bruttissima e così scivola via la partita, il Bayern si impone per 64-53, con 15 punti di Lucic, 14 di Obst e 11 di Baldwin, mentre a Milano non bastano gli 11 punti e 12 rimbalzi di Booker, unico salvabile stasera a Monaco.