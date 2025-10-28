Basket, a Barcellona Shields condanna Milano all’ennesimo ko di misura in Eurolega

Settimo turno di Eurolega in programma tra oggi e domani e al Palau Blaugrana si è concluso da poco il match tra i gli spagnoli del Barcellona e l’EA7 Emporio Armani Milano. Una sfida durissima per i ragazzi di Ettore Messina, che però dopo un avvio di stagione con sole due vittorie erano chiamati al colpaccio per rialzarsi dopo il ko con il Valencia. Ecco come è andata.

Avvio complicato per i due attacchi e primo canestro è di Shields dopo oltre un minuto di gioco, con Milano che difende molto bene e forza subito due palle perse. Tripla di Shields e parziale iniziale di 7-0 per l’Olimpia, poi Vesely sblocca il Barcellona dopo oltre 3 minuti di gioco. Ora è Milano a sbagliare troppo palla in mano e Barcellona che ricuce il gap. Si segna poco in questo primo quarto, con Barcellona che tocca quota 5 palle perse, e alla fine l’Olimpia allunga e va al primo stop avanti 14-19.

Il secondo quarto inizia con una tripla di Armoni Brooks, ma i rimbalzi offensivi permettono al Barcellona di rientrare in partita, con le percentuali che si alzano da entrambe le parti. Un paio di belle giocate di Milano da entrambe le parti del parquet rilanciano l’EA7, poi netto antisportivo di Parra – molto nervoso – e Olimpia che va sul +8. Poii tripla di Ricci, palla rubata da Pippi, schiacciata di Ellis e Milano in doppia cifra di vantaggio. Ma nel finale di primo tempo due triple del Barcellona, ancora con troppi rimbalzi offensivi, puniscono Milano che va al riposo avanti 36-41, con 12 punti di Armoni Brooks e 10 di Shavon Shields.

Continua il buon momento del Barcellona a inizio ripresa, regge l’urto Milano, ma un pessimo errore di Ricci regala una giocata da tre punti per il -1 dei catalani. È Bolmaro a tenere viva Milano in questo momento di difficoltà, ma due triple catalane impattano il match a 3’30” dalla fine del quarto. Satoransky con 3/3 da oltre l’arco firma il sorpasso, con un parziale di 11-2 per il Barcellona, poi Guduric si sblocca da tre per il nuovo pareggio. Terzo quarto dove i padroni di casa hanno ritrovato l’attacco e alla fine si va all’ultimo stop con il Barcellona avanti 64-61.

Milano si è bloccata da oltre l’arco, con alcuni tiri ben costruiti che non entrano, mentre l’Olimpia va in bonus falli dopo poco più di 2 minuti. Ma crollano le percentuali anche per il Barcellona, che nei primi 4’ muove il punteggio solo dalla lunetta. Si lotta, così, punto a punto, come ormai è l’abitudine per Milano in questa Eurolega. Ma i ragazzi di Messina faticano veramente in maniera tremenda in attacco e Barcellona che prova l’allungo decisivo. Ma ancora una volta è Bolmaro a riaccendere Milano e nuovo pareggio al Palau Blaugrana. Vantaggio Barcellona sul +4, Milano trova la tripla con Brooks a 25” dalla fine. 1/2 ai liberi per Shengelia, contesa tra Shields e Clyburn, palla a Guduric, e Shields per l’ennesima volta la perde con una tripla assurda quando aveva Brooks libero. Vince il Barcellona 74-72. Non bastano a Milano i 15 punti di Brooks, i 12 di Shields, gli 11 di Booker e i 10 di Bolmaro. Per il Barcellona top scorer Vesely con 14.