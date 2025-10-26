Bagnaia si prepara in ottica gara: “Oggi il caldo è notevole, le gomme faranno la differenza”

Francesco Bagnaia vuole il bis. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, dopo aver dominato la Sprint Race del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, oggi vuole completare l’opera e mettere le mani anche sulla gara lunga.

Il pilota tre volte campione del mondo, dopotutto, partirà nuovamente dalla pole position e cercherà di sfruttare a suo vantaggio questo aspetto. Dopotutto quando “Pecco” ha modo di fare gara di testa, è difficilmente battibile. In poche parole il suo sogno è di completare una doppietta importante come accaduto a Motegi in Giappone.

Dopo la conclusione del warm-up di questa mattina (concluso al terzo posto alle spalle di Alex Marquez e Fermin Aldeguer) il pilota del team Ducati ufficiale ha analizzato la situazione in ottica gara. Gli aspetti da prendere in considerazione nella giornata malese saranno molteplici. “Anche questa mattina mi sono sentito bene con la moto – conferma Bagnaia nel corso della ryder parade che precede il via delle gare – Nel corso del warm-up abbiamo voluto provare una gomma diversa all’anteriore per vedere come sarebbero state le risposte. Mi sembra che le cose siano andate bene e ora non ci rimarrà che valutare sul da farsi”.

Il due-volte campione del mondo della classe regina prosegue nella sua analisi: “Il grande punto di domanda in vista della gara. Oggi la giornata è molto calda e già nel corso del warm-up si passavano i 30 gradi. Proprio per questo motivo l’asfalto sarà rovente al momento della gara e la gestione delle gomme sarà fondamentale”.