Auger-Aliassime travolge Vacherot ed è in semifinale a Parigi. Vicino il sorpasso a Musetti

Felix Auger-Aliassime ha messo sempre più nel mirino Lorenzo Musetti. Il tennista canadese è il primo semifinalista del Masters 1000 di Parigi dopo aver travolto in due set il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Una vittoria pesantissima per Auger-Aliassime, che si avvicina sempre di più al tennista toscano nella Race e il sorpasso potrebbe arrivare proprio già qui a Parigi, visto che al canadese basterebbe arrivare in finale. Adesso Auger-Aliassime attende il vincente del quarto di finale tra l’australiano Alex De Minaur ed il kazako Alexander Bublik, anche lui ancora in corsa per sognare un posto a Torino.

Una prestazione strepitosa quella di Auger-Aliassime, che ha ottenuto l’89% dei punti quando ha servito la prima e il 75% con la seconda; mentre dall’altra parte Vacherot è probabilmente arrivato stanchissimo a questo match dopo l’ultimo mese clamoroso e ha vinto solo sei punti in risposta. Sono 22 i vincenti del canadese contro gli 11 di Vacherot, che ha commesso 20 errori non forzati contro i 10 dell’avversario.

Il primo game della partita è già subito decisivo. Vacherot ha sei occasioni per tenere il servizio, ma non le sfrutta, mentre Auger-Aliassime alla terza palla break strappa la battuta all’avversario. Il canadese non concede nulla al monegasco ed anzi nel quinto gioco arriva un secondo break, addirittura a zero, che lo proietta sul 4-1. Auger-Aliassime chiude poi agevolmente sul 6-2, lasciando appena un punto in risposta in tutto il set all’avversario.

In avvio di secondo set Vacherot si trova ad affrontare una palla break, ma questa volta riesce a salvarsi e a tenere il turno di servizio. Dall’altra parte Auger-Aliassime continua a non concedere nulla quando è in battuta, mentre nel quinto game arrivano altre due palle break in favore del canadese, che sfrutta subito l’occasione per scappare avanti anche nel secondo set. Nel settimo gioco Vacherot commette una serie di disastri e si consegna ancora al canadese, che ottiene un altro break. Proprio nel momento di chiudere il match, Auger-Aliassime ha l’unico momento di sbandamento al servizio, ma recupera prontamente da 15-40 e alla fine chiude sul 6-2, qualificandosi per la semifinale.