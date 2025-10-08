Auger-Aliassime o Rune, Musetti presta il fianco al sorpasso nel ranking ATP: gli scenari a Shanghai e la top-10

Lorenzo Musetti si è virtualmente issato all’ottavo posto nel ranking ATP raggiungendo gli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai. Le due partite vinte sul cemento della metropoli cinese gli hanno permesso di portarsi a quota 3.645 punti, superando così il britannico Jack Draper (3.590, ha terminato la propria stagione a causa di un infortunio). Il toscano ha rimediato una brutta sconfitta contro il canadese Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale e ha dunque dovuto salutare l’evento in terra asiatica, esponendosi al rischio sorpasso nella Race da parte del sudamericano e alla possibilità di essere scavalcato anche nel ranking ATP.

Due giocatori potrebbero infatti sopravanzare il nostro portacolori, ma entrambi avrebbero bisogno di alzare al cielo il trofeo: il già citato Auger-Aliassime (tredicesimo con 2.905 punti) e il danese Holger Rune (undicesimo con 3.090 punti). Nel caso in cui dovessero riuscire a fare festa a Shanghai allora volerebbe rispettivamente a 3.705 e 3.890 punti, superando appunto il nostro portacolori e garantendosi così l’ottava piazza nella graduatoria internazionale. Un doppio sorpasso non è chiaramente possibile: mal che vada il 23enne sarà numero 9 del mondo nella settimana che si aprirà il 13 ottobre e che lo vedrà impegnato al torneo ATP 250 di Bruxelles.

Il tabellone dei due contendenti in Cina, che potrebbero affrontarsi tra loro esclusivamente in un eventuale atto conclusivo: Auger-Aliassime affronterà il francese Arthur Rinderknech ai quarti e poi eventualmente chi avrà la meglio tra l’australiano Alex de Minaur e il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Learner Tien; Rune incrocerà il monegasco Valentin Vacherot e poi chi la spunterà tra il serbo Novak Djokovic e il belga Zizou Bergs.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP al 6 ottobre: nono con 3.555 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Shanghai: ottavo con 3.645 punti.

Ranking ATP ipotetico al 13 ottobre: ottavo con 3.645 punti se Auger-Aliassime o Rune non vincono il torneo; nono con 3.645 punti se Auger-Aliassime o Rune vincono il torneo.