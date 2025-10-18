ATP Vienna, sorteggiato il tabellone: cammino insidioso per Sinner, Musetti dalla parte di Zverev

Il torneo ATP 500 di Vienna si giocherà sul cemento della capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. Grande attesa per Jannik Sinner, che si presenterà da testa di serie numero 1 del tabellone dopo il ritiro forzato al Masters 1000 di Shanghai e la partecipazione al Six Kings Slam. Il fuoriclasse altoatesino esordirà contro il tedesco Daniel Altmaier e in un eventuale ottavo di finale incrocerà il vincente del confronto tra Flavio Cobolli e il ceco Tomas Machac: ci sarà un derby all’orizzonte per il numero 2 del mondo o un ostacolo insidioso sulla strada di uno degli eventi più apprezzati dal nostro portacolori?

Jannik Sinner potrebbe doversela vedere con il kazako Alexander Bublik in un ipotetico quarto di finale, ammesso che una delle sue bestie nere superi il cileno Alejandro Tabilo e poi il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Alex Michelsen. In caso di semifinale potrebbe esserci l’ennesimo scontro con l’australiano Alex de Minaur (debutto con la wild card austriaca Rodionov, poi l’argentino Ugo Carabelli o il padrone di casa Misolic) oppure la sfida con il russo Andrey Rublev (debutto con il britannico Cameron Norrie, poi o Matteo Berrettini o l’australiano Alexey Popyrin).

Lorenzo Musetti è invece dall’altra parte del tabellone: esordio con il greco Stefanos Tsitsipas, poi l’argentino Etcheverry o il norvegese Budkov Kjaer e un’eventuale quarto di finale contro il russo Daniil Medvedev (favorito sul portoghese Nuno Borges e sul francese Corentin Moutet). Se il toscano dovesse approdare in semifinale allora potrebbe trovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev, che nei primi due turni affronterà dei qualificati e poi nei quarti chi uscirà dallo spicchio che comprendere Khachanov-Grieskspoor e Darderi-Nakashima.

TABELLONE ATP 500 VIENNA

Sinner vs Altmaier

Machac vs Cobolli

Cerundolo vs Michelsen

Tabilo vs Bublik

de Minaur vs Rodionov

Ugo Carabelli vs Misolic

Popyrin vs Berrettini

Norrie vs Rublev

—

Medvedev vs Borges

Moutet vs Qualificato

Etcheverry vs Budkov Kjaer

Musetti vs Tsitsipas

Khachanov vs Griekspoor

Darderi vs Nakashima

Qualificato vs Qualificato

Zverev vs Qualificato