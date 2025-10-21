ATP Vienna 2025, Zverev soffre ma si salva al terzo. Musetti convince, eliminato Rublev

Si vanno a delineare i match del secondo turno nell’ATP 500 di Vienna. Ottimo esordio per Lorenzo Musetti, che ha battuto per 6-4 6-3 il serbo Hamad Medjedovic, subentrato in tabellone come lucky loser al posto di Stefanos Tsitsipas, che si è ritirato ancora prima di scendere in campo. Musetti se la vedrà ora con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha battuto la giovane wild card norvegese Budkov Kjaer con un duplice 6-3.

Soffre molto più del previsto Alexander Zverev, che perde un set contro il britannico Jacob Fearnley, imponendosi alla fine con il punteggio di 6-4 1-6 7-6 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Al secondo turno per Zverev ci sarà ora la sfida con Matteo Arnaldi, che nella giornata di ieri aveva superato l’americano Aleksandar Kovacevic.

Sorprendente la sconfitta di Andrey Rublev, che probabilmente spera di finire il prima possibile questo deludente 2025. Il russo è stato sconfitto in tre set dal britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 6-7 6-2. Norrie potrebbe essere il prossimo avversario di Matteo Berrettini, visto che affronterà il vincente del match proprio tra il romano e l’australiano Alexey Popyrin.

Buona la prima per uno degli avversari in Davis dell’Italia. Il padrone di casa Filip Misolic ha superato in due set per 7-5 7-6 l’argentino Camilo Ugo Carabelli e se la vedrà ora con l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3. Netto successo per l’argentino Francisco Cerundolo, che ha dominato contro l’americano Alex Michelsen per 6-3 6-1 ed ora affronterà il kazako Alexander Bublik.