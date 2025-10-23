ATP Vienna 2025, risultati 23 ottobre: tre italiani ai quarti. Moutet sorprende Medvedev, ok Bublik

Si completa il quadro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna: in Austria, nella giornata che vede in campo nel complesso cinque azzurri in sei match, sono tre gli italiani che approdano ai quarti di finale, previsti domani, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Il derby italiano premia infatti il numero 1 del seeding, Jannik Sinner, che piega Flavio Cobolli al termine di un match combattuto soprattutto nel secondo set e vinto dal numero 2 ATP per 6-2 7-6 (4). Domani nei quarti la sfida sarà contro il numero 8 del tabellone, il kazako Alexander Bublik, che liquida l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-4 6-2.

Vince anche Matteo Berrettini, che la spunta al termine di una battaglia sportiva estenuante contro il britannico Cameron Norrie, sconfitto dall’azzurro con lo score di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. La sorpresa di giornata la firma il transalpino Corentin Moutet, che elimina il numero 6 del seeding, il russo Daniil Medvedev, sconfitto per 7-6 (3) 6-4.

A sfidare il francese domani sarà la testa di serie numero 4, Lorenzo Musetti, che elimina l’argentino Tomás Martín Etcheverry, battuto con il punteggio di 6-3 6-4, infine il numero 2 del tabellone, il tedesco Alexander Zverev, piega il qualificato azzurro Matteo Arnaldi, sconfitto con un duplice 6-4.

ATP 500 VIENNA 2025 – RISULTATI 23 OTTOBRE

Ottavi di finale

Jannik Sinner (Italia, 1) b. Flavio Cobolli (Italia) 6-2 7-6 (4)

Alexander Bublik (Kazakistan, 8) b. Francisco Cerúndolo (Argentina) 6-4 6-2

Matteo Berrettini (Italia) b. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4

Corentin Moutet (Francia) b. Daniil Medvedev (Russia, 6) 7-6 (3) 6-4

Lorenzo Musetti (Italia, 4) b. Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 6-3 6-4

Alexander Zverev (Germania, 2) b. Matteo Arnaldi (Italia, Q) 6-4 6-4