ATP Vienna 2025, l’entry list e chi parteciperà: iscritti Sinner e Musetti, quattro azzurri in main draw

Lo swing asiatico del circuito ATP è ormai agli sgoccioli, infatti dalla prossima settimana ci si trasferirà in Europa per l’ultima fase della stagione con una serie di tornei indoor in attesa delle Finals di Torino. Uno degli eventi più attesi in questo periodo dell’anno è sicuramente il Vienna Open, un ATP 500 che si terrà sui campi al coperto della capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre.

In una settimana che vedrà anche lo svolgimento dell’ATP 500 di Basilea, a Vienna dovrebbero radunarsi diversi top player con ambizioni importanti. Nell’entry list viennese figurano i due big del tennis maschile italiano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti oltre ad altri tre giocatori inseriti attualmente tra i migliori dieci del ranking mondiale come il tedesco Alexander Zverev, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Karen Khachanov.

Il gruppo azzurro nel main draw dell’ATP 500 di Vienna comprenderà anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre ad oggi Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono iscritti alle qualificazioni. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi dieci giorni, ma non è così scontata la presenza di Sinner in Austria considerando il problema fisico riscontrato a Shanghai e l’imminente impegno a Riad per il Six King Slam.

ENTRY LIST ATP VIENNA 2025

1 Jannik Sinner 2 2

2 Alexander Zverev 3 3

3 Alex de Minaur 7 8

4 Lorenzo Musetti 9 9

5 Karen Khachanov 10 10

6 Andrey Rublev 14 14

7 Tommy Paul 15 15

8 Alexander Bublik 17 16

Daniil Medvedev 18 18

Francisco Cerundolo 21 21

Flavio Cobolli 22 25

Tomas Machac 23 22

Stefanos Tsitsipas 25 27

Grigor Dimitrov 27 28

Frances Tiafoe 28 29

Luciano Darderi 29 30

Tallon Griekspoor 31 31

Brandon Nakashima 32 33

Cameron Norrie 33 34

Alex Michelsen 34 32

Corentin Moutet 38 37

Alexei Popyrin 40 39

Alejandro Tabilo 74 72

(WC) Filip Misolic 95

(WC) Sebastian Ofner 138