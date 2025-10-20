ATP Vienna 2025: Griekspoor sorprende Khachanov nel giorno buono di Arnaldi

Terminata la prima giornata all’ATP 500 di Vienna, e già alla Wiener Stadthalle e dintorni si sono verificate varie cose da rimarcare. Soprattutto, ci sono stati un paio d’impegni italiani: negativo per un Luciano Darderi non a posto fisicamente, positivo per Matteo Arnaldi che ora potrebbe ritrovare Alexander Zverev al secondo turno.

Ma la sera viennese è tutta di Tallon Griekspoor. L’olandese mette a segno la prima sorpresa del torneo eliminando il numero 5 del seeding, il russo Karen Khachanov. Ed è un colpo che per quest’ultimo pesa tantissimo, perché significa perdere i punti della finale di un anno fa e non riuscire a ritrovare quella scalata in classifica che cerca da tempo per ritrovare sensazioni da top ten che fu.

Nel pomeriggio vittoria per Alex de Minaur: l’australiano elimina uno dei soli due austriaci in tabellone, Jurij Rodionov, con un netto 6-4 6-1, e potrebbe di nuovo avere un giocatore di casa, Filip Misolic. Questi, però, deve riuscire a superare l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Successo anche per Alexander Bublik: doppio 6-4 del kazako sul cileno Alejandro Tabilo.

Domani la sfida tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, forse la più attesa di questo lotto di primi turni, mentre sono destinati a giocare mercoledì Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, in quella che potrebbe diventare una giornata a elevatissime tinte italiane.

RISULTATI ATP 500 VIENNA 2025 OGGI

Bublik (KAZ) [8]-Tabilo (CHI) 6-4 6-4

de Minaur (AUS) [3]-Rodionov (AUT) [WC] 6-4 6-1

Griekspoor (NED)-Khachanov [5] 6-3 5-7 6-4

Nakashima (USA)-Darderi (ITA) 6-2 7-5

Arnaldi (ITA) [Q]-Kovacevic (USA) [Q] 7-5 6-4