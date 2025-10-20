ATP Vienna 2025, Arnaldi supera Kovacevic ed accede agli ottavi di finale

Nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna Matteo Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, supera 7-5 6-4 l’americano Aleksandar Kovacevic in un’ora e quarantanove minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore sanremese affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Jacob Fearnley.

La partita si apre con l’1-0 siglato a 15 dall’americano, l’azzurro replica per l’immediato 1-1. I due contendenti riescono a difendere con buona tranquillità i rispettivi turni di servizio, il primo a procurarsi palla break è l’americano nel sesto gioco. Sul 5-4 il sanremese, sostenuto dal servizio, salva tre set point prima di impattare sul 5-5 con il servizio vincente. Arnaldi, scampato il pericolo, sfrutta la terza opportunità per operare il break del 6-5 e, alla terza possibilità, scaglia l’ace che sigla il 7-5 della frazione di apertura.

Kovacevic inizia la seconda frazione di gioco con l’1-0, il ligure replica per l’1-1. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta con l’americano costretto a salvare palla break nel quinto e nel settimo gioco. La pressione esercitata dal tennista sanremese porta i frutti sperati con l’errore di diritto di Kovacevic che consegna il 5-4 all’avversario. Arnaldi non concede sconti, si procura due match point e alla seconda opportunità timbra il decisivo 6-4 con l’accelerazione di diritto vincente.

Matteo Arnaldi offre una prova solida al servizio: dodici ace, quattro doppi falli e il 62% di prime. Il giocatore italiano vince l’80% di punti sulla prima e il 52% di punti sulla seconda. Il tennista sanremese trasforma due delle nove palle break avute a disposizione e mette a referto 28 vincenti e 11 errori gratuiti.