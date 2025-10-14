ATP Stoccolma 2025, successi di Cilic e di Etcheverry. Elias Ymer vince il derby fraterno

Saranno Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri a completare il programma di incontri nell’ATP250 di Stoccolma. Sul veloce indoor scandinavo, quattro le partite disputate nel primo turno odierno e si può parlare di pronostici rispettati. Sono arrivate, infatti, le affermazioni di Marin Cilic e di Tomas Martin Etcheverry.

Il croato (n.92 del ranking) si è imposto contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer (n.136 del ranking) col punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 34 minuti di gioco e affronterà nel secondo round l’altro norvegese (n.2 del seeding) Casper Ruud. Si preannuncia una sfida interessante, soprattutto per le qualità in questo contesto del vincitore degli US Open 2024.

L’argentino (n.63 ATP) ha avuto la meglio nel confronto con l’estone Mark Lajal (n.149 del mondo) in un match lottato, durato quasi tre ore di gioco. 7-6 (5) 6-7 (5) 6-3 lo score in favore di Etcheverry, che giocherà gli ottavi di finale contro il serbo Miomir Kecmanovic.

A completare ci sono stati successi del polacco Kamil Majchrzak e dello svedese Elias Ymer. Il n.75 del ranking si è imposto contro l’austriaco Filip Misolic (n.95 ATP) con lo score di 6-2 6-2 e nel prossimo turno se la vedrà contro l’americano Sebastian Korda. Ymer ha sconfitto il fratello Mikael (n.617 del ranking) col punteggio di 6-2 7-6 (4). Negli ottavi il n.243 ATP giocherà contro il canadese Denis Shapovalov (n.3 del seeding).