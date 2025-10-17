ATP Stoccolma 2025: Rune e Ruud in semifinale in Svezia

Termina una giornata lunga e anche molto lottata in uno dei tornei più iconici del circuito, nonché più maltrattati. Il finale di stagione, infatti, negli ultimi tempi ha visto l’ATP 250 di Stoccolma, che ha vissuto anni importanti e per un periodo anche l’uso dell’enorme Globen, cambiare continuamente collocazione. E quest’oggi i protagonisti scandinavi sono stati tanti. Un po’ meno l’unico italiano rimasto, un Lorenzo Sonego rimontato dal francese Ugo Humbert.

Questi avrà di fronte il danese Holger Rune, anche lui costretto a recuperare un set di svantaggio nei confronti del roccioso argentino Tomas Martin Etcheverry, uno che anche sul veloce non tende a regalare chissà quanto. Per il classe 2003, ad ogni modo, arriva la terza semifinale stagionale. E non è poi un male per lui, perché le altre due occasioni in tal senso, Indian Wells e Barcellona, lo hanno visto arrivare fino all’ultimo atto (in un caso anche con il successo su Alcaraz).

In basso, anche Casper Ruud deve risalire da un set sotto. Lo fa contro l’americano Sebastian Korda, che dunque non diventerà l’11° del suo Paese a portare a casa il torneo (l’ultimo è stato Tommy Paul nel 2021 e 2024). Per quel che riguarda Ruud, quarta volta in semifinale nel 2025, e tanto per lui quanto per Rune restano aperti (soprattutto per possibili circostanze esterne) piccolissimi spiragli di Finals.

E, per completare il quadro che mostra le prime quattro teste di serie tutte in semifinale, c’è Denis Shapovalov. Con un certo numero di nervosismi, prendendosela con qualche spettatore, sprecando di tutto, ma comunque riuscendo a riprendere il pallino mentale della situazione, il canadese batte Elias Ymer, lo svedese che pur uscito dai 200 lotta fino in fondo per cercare di soddisfare il pubblico della capitale e città in cui vive (lui è di Skara, a 4 ore di macchina e più vicino a Göteborg). Per Shapovalov quarta semifinale stagionale.

RISULTATI ATP 250 STOCCOLMA 2025

Rune (DEN) [1]-Etcheverry (ARG) 6-7(4) 6-3 6-4

Humbert (FRA) [4]-Sonego (ITA) 6-7(3) 6-0 6-3

Shapovalov (CAN) [3]-E. Ymer (SWE) [WC] 6-4 6-7(3) 6-1

Ruud (NOR) [2]-Korda (USA) 6-7(5) 6-4 6-4