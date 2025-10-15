Matteo Berrettini carico: “Spero di fare meglio dell’anno scorso. Miglioro punto dopo punto”

Matteo Berrettini ha vinto la sfida tutta italiana nel primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma, in Svezia, regolando il qualificato Giulio Zeppieri con lo score di 6-4 6-2, staccando il pass per gli ottavi di finale, nei quali domani sfiderà il francese Ugo Humbert.

Dopo il successo nel derby azzurro, Berrettini ha affermato ai microfoni di SuperTennis HD: “Penso di aver lottato molto bene. Conosco Giulio, anche se non ci eravamo mai scontrati prima d’ora. Sapevo che stava giocando bene, ho iniziato la partita con il giusto approccio mentale ed è la cosa più importante, soprattutto nel primo match di un torneo, quando devi adattarti alle condizioni. Mi sono sentito sempre meglio, punto dopo punto“.

Sul prosieguo del torneo il romano è fiducioso: “Spero di fare meglio dell’anno scorso, adoro giocare qui. La gente fa un bel tifo per me, lo faceva anche un anno fa. C’è anche un bel gruppo di italiani a Stoccolma, hanno un ristorante italiano molto buono: se volete un’ottima pasta a Stoccolma, andateci e provate“.