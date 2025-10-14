ATP Stoccolma 2025, Berrettini doma Zeppieri nel derby e approda agli ottavi

Nel primo turno del torneo ATP di Stoccolma Matteo Berrettini doma Giulio Zeppieri nel derby italiano con il punteggio di 6-4 6-2 e approda così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore romano, che conquista la seconda vittoria al rientro dopo la lunga pausa post Wimbledon, affronterà il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quattro.

Berrettini apre le ostilità con il break firmato ai vantaggi per l’1-0 e consolida il vantaggio con il diritto inside out che gli consegna il 2-0. Zeppieri entra in partita con il 2-1, impatta sul 2-2 sfruttando la seconda opportunità di togliere il servizio al rivale e lo sorpassa sul 3-2 dopo aver salvato la palla break. I due contendenti continuano la sfida all’insegna del rispetto dei turni di servizio. L’equilibrio si rompe nel nono gioco quando il numero 61 ATP strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 5-4 capitalizzandone l’errore di diritto e, dopo aver annullato quattro palle del possibile 5-5, sigla il 6-4 del primo set con la micidiale accelerazione di diritto.

Il classe 2001 tiene a zero il servizio di apertura della seconda frazione, l’avversario replica firmando l’1-1 con lo splendido passante di diritto lungolinea. Il finalista di Wimbledon 2021 rompe l’equilibrio nel quinto gioco quando, alla terza opportunità, ottiene il break del 3-2 sull’errore di rovescio del rivale e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 4-2. Berrettini cresce con il trascorrere dei minuti, pressa l’avversario spingendolo al limite, ne sfrutta gli errori per il 5-2 e chiude i conti con l’ace per il definitivo 6-2.

Matteo Berrettini chiude la sua prova con sei ace, commette due doppi falli e mette dentro il 54% di prime. Il numero 61 del ranking vince il 79% dei punti sulla prima palla di servizio e il 46% sulla seconda, mentre il suo avversario si ferma al 63% sulla prima e al 40% sulla seconda. Il computo dei punti premia Berrettini per 61 a 50.