ATP Shanghai 2025: sorrisi italiani a metà. Avanti Marozsan, Cilic e Goffin

Terminata la prima giornata al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo della stagione del tennis maschile. Tanta Italia oggi, ma sorrisi al 50% visti i successi di Luca Nardi e Mattia Bellucci e le sconfitte di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Per il resto, ad ogni modo, diversi risultati da sottolineare.

Definiti alcuni secondi turni che avranno un certo interesse. Quelli in chiave italiana, innanzitutto: battendo in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics, è lo spagnolo Jaume Munar a guadagnarsi un appuntamento con Flavio Cobolli, che dovrà fare una certa attenzione viste le buonissime qualità mostrate quest’anno dallo spagnolo sui terreni veloci. Quanto a Jannik Sinner, invece, ci sarà il ritorno della sfida con il tedesco Daniel Altmaier, anche se oggi siamo in un momento ben diverso da quello in cui si giocarono due quinti set: agli US Open 2022 (1° turno, vittoria dell’italiano) e al Roland Garros 2023 (2° turno, rimonta inattesa e vincente del tedesco per quella che fu l’ultima volta in cui Sinner uscì realmente presto da uno Slam).

C’è anche un sapore di old style in arrivo, ed è quello con il quale Novak Djokovic avrà di fronte Marin Cilic, vittorioso oggi sul georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-3 7-6(5). In realtà, si tratta di un testa a testa quasi a senso unico, visto che il serbo ha vinto 19 volte su 21 contro il croato (che ha trovato gli unici due successi nel peggior momento di Djokovic, cioè tra le edizioni 2016 e 2018 di Wimbledon: vinse a Bercy 2016, quarti, e al Queen’s 2018, finale). Si tratterà anche di uno dei pochi confronti nella storia capace di verificarsi a 17 anni dalla prima volta (Dubai 2008).

Nella sera manca poco a Stan Wawrinka per sfruttare la wild card, e, a quarant’anni, regalarsi Taylor Fritz come premio, ma di mezzo ci si mette Fabian Marozsan. L’ungherese, magari non al meglio, riesce comunque ad arrivare al secondo turno e a essere lui l’uomo che chiude i cancelli degli impianti di Shanghai per quest’oggi.

RISULTATI MASTERS 1000 SHANGHAI 2025 OGGI

Goffin (BEL)-Muller (FRA) 6-7(6) 6-1 6-1

Mannarino (FRA)-Berrettini (ITA) 7-5 7-6(5)

Bergs (BEL)-Korda (USA) 6-4 7-5

Nishioka (JPN) [Q]-Shevchenko (KAZ) 6-1 6-2

Munar (ESP)-Fucsovics (HUN) 4-6 7-5 6-1

Hanfmann (GER) [Q]-Sonego (ITA) 2-6 6-3 6-1

Cilic (CRO)-Basilashvili (GEO) [Q] 6-3 7-6(5)

Marozsan (HUN)-Wawrinka (SUI) [WC] 6-1 4-6

Nardi (ITA)-Ofner (AUT) [PR] 3-6 6-3 6-2

Thompson (AUS)-Holmgren (DEN) [Q] 4-6 6-3 6-4

Baez (ARG)-Zhang (CHN) [WC] 2-6 6-3 6-4

Vacherot (MON) [Q]-Djere (SRB) 6-3 6-4

Bellucci (ITA)-Walton (AUS) 7-6(6) 6-1

Altmaier (GER)-Schoolkate (AUS) [Q] 6-3 6-4