ATP Shanghai 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori eliminati all’esordio da John Peers e Jan Zielinski

Si ferma all’esordio il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel tabellone di doppio dell’ATP Masters 1000 di Shanghai: gli azzurri, accreditati della quarta testa di serie, vengono eliminati al primo turno dalla coppia composta dall’australiano John Peers e dal polacco Jan Zielinski, vittoriosi per 6-3 7-5 dopo un’ora e 26 minuti di gioco, i quali affronteranno lunedì negli ottavi gli alternate tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

Nella prima frazione gli azzurri mancano due palle break nel game d’apertura ed altre tre nel terzo game, con Peers e Zielinski che si salvano al deciding point. Al primo break point concesso agli avversari, invece, Bolelli e Vavassori cedono la battuta nel quinto game, finendo sotto 2-3. La coppia italiana ha tre occasioni consecutive per il controbreak nel sesto game, ma non le sfrutta e lo strappo viene confermato dall’australiano e dal polacco. Nel nono game gli azzurri cedono ancora la battuta a trenta e Peers e Zielinski incamerano il parziale sul 6-3 in 35 minuti.

Nel secondo set, invece, gli azzurri sono i primi a portarsi in vantaggio di un break, strappando la battuta agli avversari al punto decisivo del terzo game, ed allungando poi sul 3-1. Peers e Zielinski, però, con un parziale di 12 punti a 3 passano a condurre sul 4-3, ottenendo il controbreak a quindici nel sesto gioco. Il punto decisivo sorride all’australiano ed al polacco sia nel nono che nell’undicesimo game, mentre gli azzurri nel dodicesimo gioco vanno sotto 30-40 ed al primo match point capitolano, con Peers e Zielinski che chiudono sul 7-5 dopo 51 minuti.

Le statistiche premiano Peers e Zielinski, che vincono 67 punti contro i 53 degli azzurri, conquistando soprattutto gli scambi decisivi, nei quali cancellano 6 delle 7 palle break concesse agli italiani e ne sfruttano 4 delle 9 avute a disposizione. L’australiano ed il polacco, inoltre, fanno meglio di Bolelli e Vavassori in termini di resa sia con la prima, 81%-60%, sia con la seconda, 52%-40%.