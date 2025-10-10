ATP Shanghai 2025, Medvedev raggiunge la semifinale. Rinderknech continua il suo sogno

Saranno Daniil Medvedev ed Arthur Rinderknech i semifinalisti nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Il russo si è definitivamente ritrovato sul cemento cinese, in quello che è molto probabilmente il miglior torneo in un 2025 veramente amaro di soddisfazioni. Il francese, invece, continua a sognare ad occhi aperti sulla scia dei risultati del cugino Valentin Vacherot, raggiungendo la sua prima semifinale in un 1000 della carriera.

Medvedev ha superato nel proprio quarto di finale l’australiano Alex de Minaur per 6-4 6-4 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Decisivi un break per set in favore del russo, che ha annullato le sei palle break concesse al suo avversario. Medvedev ora può tornare a vincere un 1000 e con questo successo potrebbe anche sognare di rientrare in corsa per un clamoroso posto alle ATP Finals (soprattutto in caso di rinuncia di Djokovic), mentre De Minaur probabilmente dovrà solo rimandare la certezza di essere a Torino.

Chi ha perso una grande occasione è senza alcun dubbio Felix Auger-Aliassime. Il canadese aveva la possibilità di accorciare sull’ottavo posto di Lorenzo Musetti nella Race ed invece è stato clamorosamente sconfitto da Arthur Rinderknech. Il francese si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco, dominando completamente la partita.

Domani si terranno entrambe le semifinali. Ad aprire il programma saranno Novak Djokovic e Valentin Vacherot. Il serbo è ovviamente super favorito, ma dovrà fare attenzione al monegasco che sta assolutamente vivendo i dieci giorni più incredibili della sua carriera.