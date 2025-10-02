Tennis
ATP Shanghai 2025, il tabellone di doppio: presenti Bolelli/Vavassori e Darderi con Cerundolo
E’ stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: ai nastri di partenza ci sarà una sola coppia tutta italiana, quella composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che sono accreditati della testa di serie numero 4. Al via anche Luciano Darderi, il quale, però, giocherà assieme all’argentino Francisco Cerúndolo.
Per la coppia italiana, inserita nella parte alta del tabellone, l’esordio sarà contro l’australiano John Peers ed il polacco Jan Zieliński, mentre negli ottavi di finale potrebbe esserci l’incrocio con il kazako Alexander Bublik e lo statunitense Ben Shelton.
Nei quarti di finale, invece, l’incrocio potrebbe essere con il lusitano Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler, coppia numero 8, mentre nel penultimo atto la sfida sulla carta è con il salvadoregno Marcelo Arévalo ed il croato Mate Pavić, duo numero 1 del seeding. Possibile atto conclusivo, infine, con il finlandese Harri Heliövaara ed il britannico Henry Patten, coppia numero 2 del tabellone.
TABELLONE DOPPIO ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025
Marcelo Arévalo/Mate Pavić (1)-Daniel Altmaier/Camilo Ugo Carabelli (Alt)
Neal Skupski/John Patrick Smith-Félix Auger-Aliassime/Robin Haase
Austin Krajicek/Nikola Mektić-Alexander Erler/Robert Galloway
Gabriel Diallo/Brandon Nakashima-Christian Harrison/Evan King (6)
Simone Bolelli/Andrea Vavassori (4)-John Peers/Jan Zieliński
Romain Arneodo/Zizou Bergs-Alexander Bublik/Ben Shelton
Adam Pavlásek/Fernando Romboli-Karen Khachanov/Andrey Rublev
Andre Goransson/Alex Michelsen-Francisco Cabral/Lucas Miedler (8)
Máximo González/Andrés Molteni (7)-Santiago González/David Pel
Juncheng Shang/Zhizhen Zhang (WC)-Corentin Moutet/Alexandre Müller
Robert Cash/JJ Tracy-Rohan Bopanna/Jean-Julien Rojer (WC)
Sadio Doumbia/Fabien Reboul-Kevin Krawietz/Tim Pütz (3)
Hugo Nys/Édouard Roger-Vasselin (5)-Guido Andreozzi/Manuel Guinard (Alt)
Francisco Cerúndolo/Luciano Darderi-Alex de Minaur/Rinky Hijikata
Marcelo Melo/Alexander Zverev-Yunchaokete Bu/Ray Ho (WC)
Sander Arends/Luke Johnson-Harri Heliövaara/Henry Patten (2)