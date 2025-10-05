ATP Shanghai 2025: Djokovic si salva, Fritz no. Ancora caldo e ritiri in Cina

In attesa dell’esito del match di Jannik Sinner contro l’olandese Tallon Griekspoor, da registrare un numero importante di risultati legati in varia maniera al Masters 1000 di Shanghai, tra sorprese, rischi e anche malori, perché il caldo anomalo cinese sta continuando a fare danni in serie decisamente importante.

Lo sa bene Tomas Machac, visto che il ceco si è ritrovato praticamente impossibilitato a giocare in maniera degna di tal nome contro il monegasco Valentin Vacherot ritirandosi sotto 6-0 3-1. A proposito di Vacherot, è il primo monegasco nella storia a vincere tre partite in un tabellone principale di un 1000 (Benjamin Balleret, nel 2006, ne vinse due a Montecarlo). E lo sa bene anche David Goffin, in grosse difficoltà contro Gabriel Diallo: il belga si ritira dopo tre game, e non ci sarà dunque il derby con Zizou Bergs, che invece sta disputando un gran torneo (Francisco Cerundolo l’ultimo a cadere sotto i suoi colpi).

E anche per Taylor Fritz le cose non sono semplicissime: tutti i meriti del batterlo vanno indubbiamente a Giovanni Mpetshi Perricard, considerando che il francese ha comunque le capacità per creargli dei problemi importanti al di là della questione servizio. Va però detto che l’americano, nel finale, si è trovato davvero privo di energie, e in sostanza di capacità di poter competere davvero. Sarebbe il maggior colpo di scena della giornata, e in effetti lo è, ma per quasi due ore ce n’è un altro che rischia di aleggiare su Shanghai.

Riguarda Novak Djokovic: tenuto sotto scacco a lunghissimo dal rovescio del tedesco Yannick Hanfmann in parecchie sue forme, il serbo riesce alla fine a uscire dalla buca e a vincere in tre set per andare ad affrontare un giocatore, lo spagnolo Jaume Munar, che mai come quest’anno è andato bene oltre la terra rossa. In sostanza, una domenica bestiale a Shanghai dall’inizio alla fine.

RISULTATI MASTERS 1000 SHANGHAI 2025 OGGI

Diallo (CAN) [31]-Goffin (BEL) 3-0 rit.

Bergs (BEL)-F. Cerundolo (ARG) 7-6(1) 6-3

Munar (ESP)-Nishioka (JPN) [Q] 6-4 5-7 6-1

Djokovic (SRB) [4]-Hanfmann (GER) [Q] 4-6 7-5 6-3

Mpetshi Perricard (FRA) [32]-Fritz (USA) [5] 6-4 7-5

Rune (DEN) [18]-Humbert (FRA) 6-4 6-4

Vacherot (MON) [Q]-Machac (CZE) [20] 6-0 3-1 rit.