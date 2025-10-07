ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs

Si chiude stavolta ben oltre la mezzanotte cinese il Masters 1000 di Shanghai per quel che riguarda gli ultimi ottavi di finale, quelli di una parte bassa lasciata sguarnita da Jannik Sinner e ora tenuta sotto controllo da Novak Djokovic. Il serbo, però, deve faticare oltre misura per portare a casa il suo incontro.

Nella sfida con lo spagnolo Jaume Munar, infatti, dopo un primo set tutto sommato sotto controllo, il secondo è di quelli duri, anzi durissimi. Il serbo finisce anche steso dallo sforzo dopo aver perso il secondo parziale, tanto che il fisioterapista entra in campo e lo aiuta a rialzarsi in una serata ancora una volta caratterizzata dall’importante tasso di umidità. Ad ogni modo, per lui arriva il passaggio ai quarti.

E in questi affronterà il belga Zizou Bergs, che dopo anni di tentativi forse sta trovando finalmente il modo di entrare nel consesso dei big. Allenato da quest’anno da Kristof Vliegen, altro ex ottimo giocatore, nell’occasione vince una sfida dai pochi game lottati, ma dal finale thriller con il canadese Gabriel Diallo, al quale annulla due match point e sul quale riesce a imporsi al terzo.

Ancor più in basso serve un set in più, sebbene mai abbia match point nel secondo parziale, a Holger Rune per battere Giovanni Mpetshi Perricard. Mettere fuori causa il servizio del francese è difficile, il danese ci riesce nel primo e nel terzo set, ma nel secondo servono cinque chance al bombardiere d’Oltralpe per allungare un match che, comunque, non ha per lui un lieto fine.

Quel lieto fine che, invece, segna un momento storico: mai un monegasco era giunto ai quarti di un Masters 1000. Ci riesce per la prima volta Valentin Vacherot, passato dalle qualificazioni, capace di resistere a sei palle break nell’11° gioco del secondo set (in cui risale da 0-40), poi di dominare il tie-break e infine battere l’olandese Tallon Griekspoor, che forse un’occasione così difficilmente l’avrà. Ma, va detto, Vacherot è valido giocatore che già aveva dato fastidio ad altri big. Oggi, per lui, la soddisfazione più alta.

RISULTATI MASTERS 1000 SHANGHAI 2025 OGGI

Bergs (BEL)-Diallo (CAN) [31] 3-6 7-5 7-6(8)

Djokovic (SRB) [4]-Munar (ESP) 6-3 5-7 6-2

Rune (DEN) [10]-Mpetshi Perricard (FRA) [32] 6-4 6-7(7) 6-3

Vacherot (MON) [Q]-Griekspoor (NED) [20] 4-6 7-6(4) 6-4