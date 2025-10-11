ATP Shanghai 2025, Djokovic e Medvedev a caccia della finale. Vacherot e Rinderknech vogliono sognare ancora

Il Masters 1000 di Shanghai è arrivato al suo penultimo atto ed è il giorno delle semifinali dopo un torneo assolutamente ricco di colpi di scena. Da una parte due veterani alla ricerca di nuova gloria come Novak Djokovic e Daniil Medvedev, dall’altra due enormi sorprese come Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech.

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Novak Djokovic e Valentin Vacherot. Il serbo ha raggiunto la semifinale numero 80 della sua carriera in un Masters 1000 e punta al 41° titolo e sarebbe il quinto in quel di Shanghai. Senza Alcaraz e Sinner, chiaramente Djokovic diventa il principale favorito ed il nativo di Belgrado ha finalmente la grande occasione per vincere un 1000 in una stagione che lo ha visto trionfare solamente nell’ATP 250 di Ginevra e addirittura raggiungere una sola finale 1000 a Miami, persa poi con il ceco Mensik.

Dall’altra parte della rete, però, ci sarà Valentin Vacherot, che ha scritto a Shanghai la storia del tennis del Principato di Monaco. Infatti Vacherot è il primo tennista monegasco ad essersi spinto così avanti in un 1000, costruendo quella che è certamente la più bella favola del 2025. Partito dalle qualificazioni, ha eliminato ben quattro teste di serie, compreso Holger Rune nei quarti di finale dopo una strepitosa rimonta, che gli è valsa l’approdo tra i primi 1000 della classifica mondiale.

Il torneo di Shanghai ha regalato un’altra storia inaspettata come quella di Arthur Rinderknech, cugino di Vacherot ed anche lui alla sua prima semifinale in un 1000 della carriera. Il francese ha compiuto un percorso altrettanto sorprendente, superando consecutivamente tre Top-20 come Alexander Zverev, Jiri Lehecka e Felix Auger-Aliassime.

Rinderknech affronterà ora Daniil Medvedev, che sembra essersi ritrovato sul cemento cinese dopo un 2025 davvero deludente e che lo ha visto vivere momenti anche di grande crisi. Il russo, che ha vinto a Shanghai nel 2019, sogna di arrivare nuovamente in fondo al torneo, cercando di vincere quel titolo 1000 che gli manca addirittura da oltre due anni. L’ultimo successo, infatti, è stato quello agli Internazionali d’Italia 2023. Prima però c’è una semifinale da vincere e poi anche una finale in un torneo dove fare pronostici è praticamente impossibile.