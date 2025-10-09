ATP Shanghai 2025, De Minaur e Auger-Aliassime a caccia della semifinale e di punti per la Race

Si completano i match dei quarti di finale al Masters 1000 di Shanghai. Si conosceranno i nomi degli altri due semifinalisti, dopo quelli di Novak Djokovic e dell’incredibile sorpresa Valentin Vacherot. Una giornata anche molto importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, con due protagonisti della Race in campo.

Il primo di questi è Felix Auger-Aliassime, che affronterà il francese Arthur Rinderknech, che spera di seguire le orme del cugino Vacherot e di continuare il suo cammino in quel di Shanghai, dove ha raggiunto per la prima volta i quarti. Dall’altra parte, però, c’è un Auger-Aliassime che è in grande forma e che soprattutto continua a tenere viva la speranza di volare a Torino.

Sarà una partita che avrà anche uno spettatore d’eccezione e si tratta di Lorenzo Musetti, sconfitto proprio da Auger-Aliassime nettamente negli ottavi di finale. Il canadese è il diretto inseguitore del toscano e lo supererebbe in caso di vittoria del torneo, ma ogni turno in più comunque gli permetterebbe di avvicinarsi ulteriormente e di mettere grande pressione all’italiano.

L’altro protagonista nella corsa alle Finals è Alex de Minaur, anche se l’australiano sembra essere decisamente più tranquillo nella corsa verso Torino. De Minaur è al momento al settimo posto e difficilmente può venire superato da Musetti e Auger-Aliassime, ma soprattutto può mettere proprio a Shanghai il sigillo definitivo verso la corsa alle Finals. Rispetto al compito del canadese, però, quello di De Minaur sarà decisamente più complicato, visto che se la vedrà con un Daniil Medvedev che sembra in ripresa in quest’ultima parte della stagione e che vuole provare a chiudere un 2025 deludente con un titolo importante.