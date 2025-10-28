ATP Parigi 2025, risultati 28 ottobre: ok Vacherot e Medvedev, Fritz e Rublev agli ottavi. Cade Alcaraz

Si completa il primo turno ed inizia il secondo nel tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Parigi, dove sicuramente la notizia di giornata è l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e del mondo, rimontato e battuto nei sedicesimi dal britannico Cameron Norrie, che si impone per 4-6 6-3 6-4.

Sono già agli ottavi anche il numero 4, lo statunitense Taylor Fritz, che regola il qualificato australiano Aleksandar Vukic per 7-6 (4) 6-2, ed il numero 5, lo statunitense Ben Shelton, che elimina l’azzurro Flavio Cobolli, sconfitto per 7-6 (4) 6-3, e nel prossimo turno se la vedrà con il numero 12, il russo Andrey Rublev, che supera lo statunitense Learner Tien con un duplice 6-4.

Negli ultimi incontri del primo turno si registrano il successo della wild card monegasca Valentin Vacherot, che elimina il numero 14, il ceco Jiří Lehečka, sconfitto per 6-1 6-3, e le vittorie in rimonta del numero 9, il canadese Félix Auger-Aliassime, che supera il qualificato argentino Francisco Comesaña per 6-7 (2) 6-3 6-3, del transalpino Corentin Moutet, che batte il lucky loser statunitense Reilly Opelka per 3-6 7-5 6-1, e del brasiliano João Fonseca, che piega il canadese Denis Shapovalov per 5-7 6-4 6-3.

Successi più netti, invece, per il canadese Gabriel Diallo, che regola il neerlandese Tallon Griekspoor per 6-3 6-4, e per il numero 11, il russo Daniil Medvedev, che liquida lo spagnolo Jaume Munar per 6-1 6-3. Rimonta vincente per il numero 15, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che supera il lucky loser francese Valentin Royer per 4-6 6-1 6-4, infine il derby argentino sorride a Camilo Ugo Carabelli, che piega il connazionale Tomás Martín Etcheverry, proveniente dalle qualificazioni, per 7-5 6-3.

ATP MASTERS 1000 PARIGI 2025 – RISULTATI 28 OTTOBRE

Primo turno

Valentin Vacherot (Monaco, WC) b. Jiří Lehečka (Cechia, 14) 6-1 6-3

Félix Auger-Aliassime (Canada, 9) b. Francisco Comesaña (Argentina, Q) 6-7 (2) 6-3 6-3

Corentin Moutet (Francia) b. Reilly Opelka (Stati Uniti, LL) 3-6 7-5 6-1

João Fonseca (Brasile) b. Denis Shapovalov (Canada) 5-7 6-4 6-3

Gabriel Diallo (Canada) b. Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) 6-3 6-4

Daniil Medvedev (Russia, 11) b. Jaume Munar (Spagna) 6-1 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 15) b. Valentin Royer (Francia, LL) 4-6 6-1 6-4

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) b. Tomás Martín Etcheverry (Argentina, Q) 7-5 6-3

Secondo turno

Cameron Norrie (Gran Bretagna) b. Carlos Alcaraz (Spagna, 1) 4-6 6-3 6-4

Taylor Fritz (Stati Uniti, 4) b. Aleksandar Vukic (Australia, Q) 7-6 (4) 6-2

Ben Shelton (Stati Uniti, 5) b. Flavio Cobolli (Italia) 7-6 (4) 6-3

Andrey Rublev (Russia, 12) b. Learner Tien (Stati Uniti) 6-4 6-4