ATP Parigi 2025: i tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto. Gli avversari turno per turno

La stagione volge ormai al termine, il circuito si prepara a vivere l’ultimo grande appuntamento prima delle Finals di Torino. Al via domani l’ATP di Parigi, ultimo torneo Masters 1000 dell’annata. I due grandi favoriti della vigilia Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ripartono dalla voglia di confermare il loro dominio nel circuito e puntano a confrontarsi ancora una volta nell’ultimo atto.

Entrambi i contendenti potranno sfruttare il bye all’esordio ed entrare così in campo solamente nel secondo turno per iniziare l’assalto alla finale. Il primo avversario sulla strada dello spagnolo, nei sedicesimi, sarà il vincente della sfida di primo turno tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Sebastian Baez. Il livello di difficoltà sale agli ottavi con il possibile incrocio con uno tra il ceco Jiri Lehecka, atteso al debutto dal monegasco Valentin Vacherot, o il transalpino Arthur Rinderknech.

Nei quarti di finale potrebbe andare in scena il faccia a faccia con il canadese Felix Auger-Aliassime, ritiratosi a Basilea per infortunio e ancora a caccia di punti per arrivare tra i primi otto, o con il norvegese Casper Ruud. Il torneo riserva sempre diverse sorprese, ma i candidati più credibili a sfidare l’iberico in semifinale sono lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

Nella parte bassa del tabellone Jannik Sinner, atteso oggi dalla finale del torneo di Vienna contro Zverev, esordirà contro il vincente dell’incontro tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs, il secondo favorito del tabellone conduce per 2-0 nei precedenti con l’americano, mentre quella con il belga costituirebbe una sfida inedita. Negli eventuali ottavi l’azzurro potrebbe affrontare una mina vagante in grado di creare qualche difficoltà come l’argentino Francisco Cerundolo oppure, in alternativa, il serbo Miomir Kecmanovic.

L’ingresso nei primi otto della competizione sancirebbe il confronto con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev. La qualificazione alla semifinale dovrebbe proporre, almeno sulla carta, il possibile duello con uno tra il connazionale Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI

Carlos Alcaraz bye

Cameron Norrie vs Sebastian Baez

Arthur Rinderknech vs Qualificato

Valentin Vacherot vs Jiri Lehecka

Felix Auger-Aliassime vs Qualificato

Alexandre Muller vs Brandon Nakashima

Daniel Altmaier vs Marcos Giron

Casper Ruud bye

Taylor Fritz bye

Terence Atmane vs Qualificato

Corentin Moutet vs Qualificato

Alexander Bublik vs Alexei Popyrin

Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi

Denis Shapovalov vs Joao Fonseca

Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo

Alex de Minaur bye

Lorenzo Musetti bye

Lorenzo Sonego vs Qualificato

Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov

Jaume Munar vs Daniil Medvedev

Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert

Luciano Darderi vs Arthur Cazaux

Camilo Ugo Carabelli vs Qualificato

Alexander Zverev bye

Ben Shelton bye

Flavio Cobolli vs Tomas Machac

Learner Tien vs Nuno Borges

Andrey Rublev vs Qualificato

Qualificato o Lucky Loser vs Francisco Cerundolo

Miomir Kecmanovic vs Qualificato

Alex Michelsen vs Zizou Bergs

Jannik Sinner bye