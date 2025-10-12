ATP Bruxelles 2025, il tabellone: Musetti verso il derby con Arnaldi, wild card per Cinà

Con l’edizione 2025, in programma da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, si disputeranno per la prima volta a Bruxelles gli European Open di tennis, che restano in Belgio ma traslocano da Anversa, città che è stata sede del torneo, che resta sempre di categoria ATP 250, fino al 2024.

Nutrita la pattuglia azzurra al via: sono ben 4 gli italiani iscritti, con Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, che avrà un bye al primo turno ed agli ottavi potrebbe giocare il derby con Matteo Arnaldi, il quale attende un qualificato all’esordio (scenderà in campo martedì, dato che il tabellone cadetto, privo di azzurri, inizia oggi).

Nella parte bassa del tabellone, presidiata dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 2 del seeding e rivale diretto di Musetti per l’accesso alle ATP Finals, pur essendo a -530 punti dall’azzurro nella Race, attende agli ottavi il vincente tra Federico Cinà, il quale ha ricevuto una wild card, ed il bosniaco Damir Dzumhur.

L’altro italiano in tabellone è Mattia Bellucci, che inizierà il proprio cammino contro lo statunitense Marcos Giron, ed in caso di successo affronterà agli ottavi lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 4 del seeding e per questo esentato dal primo turno.

TABELLONE ATP 250 BRUXELLES 2025

L. Musetti (1) Bye

Qualificato–M. Arnaldi

Q. Halys-Qualificato

E. Ruusuvuori (PR)-G. Mpetshi Perricard (5)

J. Lehecka (3) Bye

D. Altmaier-Qualificato

R. Opelka-B. Bonzi

R. Bautista Agut-S. Baez (6)

Z. Bergs (8)-R. Collignon (WC)

F. Comesana-D. Goffin (WC)

M. Giron-M. Bellucci

Bye A. Davidovich Fokina (4)

J. Fonseca (7)-B. van de Zandschulp

Qualificato-P. Martinez

F. Cinà (WC)-D. Dzumhur

Bye F. Auger-Aliassime (2)