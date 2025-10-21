Tennis
ATP Basilea 2025, risultati 21 ottobre: Wawrinka vince all’esordio, si salvano Shelton e Shapovalov
Prosegue il primo turno del main draw di singolare degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, che si completerà domani, quando scatteranno anche gli ottavi di finale: il padrone di casa elvetico Stanislas Wawrinka, in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, vince all’esordio eliminando il serbo Miomir Kecmanović, sconfitto per 6-1 7-6 (3).
Avanza il qualificato statunitense Reilly Opelka, che supera l’argentino Sebastián Báez con lo score di 6-3 6-4, mentre il brasiliano João Fonseca regola il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 6-3, infine il lucky loser francese Valentin Royer elimina il belga Raphaël Collignon per 6-4 7-6 (5).
Il numero 9 del seeding, il canadese Denis Shapovalov, rimonta e batte lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-7 (3) 6-0 7-6 (4), mentre il qualificato croato Marin Čilić supera il lucky loser belga David Goffin, sconfitto con lo score di 7-6 (9) 7-5, infine la testa di serie numero 2, lo statunitense Ben Shelton, piega il qualificato polacco Kamil Majchrzak per 6-7 (2) 6-3 7-6 (7).
ATP 500 BASILEA 2025 – RISULTATI 21 OTTOBRE
Primo turno
Reilly Opelka (Stati Uniti, Q) b. Sebastián Báez (Argentina) 6-3 6-4
Stanislas Wawrinka (Svizzera, WC) b. Miomir Kecmanović (Serbia) 6-1 7-6 (3)
João Fonseca (Brasile) b. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) 7-6 (6) 6-3
Valentin Royer (Francia, LL) b. Raphaël Collignon (Belgio) 6-4 7-6 (5)
Denis Shapovalov (Canada, 9) b. Marcos Giron (Stati Uniti) 6-7 (3) 6-0 7-6 (4)
Marin Čilić (Croazia, Q) b. David Goffin (Belgio, LL) 7-6 (9) 7-5
Ben Shelton (Stati Uniti, 2) b. Kamil Majchrzak (Polonia, Q) 6-7 (2) 6-3 7-6 (7)