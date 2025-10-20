ATP Basilea 2025, Lorenzo Sonego cede in due set ad Alejandro Davidovich Fokina all’esordio

Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Basilea, in Svizzera, si rivela fatale per l’unico azzurro al via del tabellone di singolare, Lorenzo Sonego, che esce di scena contro il numero 8 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso per 7-6 (2) 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco, che domani affronterà lo statunitense Jenson Brooksby.

Nel primo set l’azzurro inizia in maniera folgorante, vincendo 12 dei primi 13 punti giocati, scappando immediatamente sul 3-0 non pesante. Ben presto per Sonego, però, iniziano i problemi al servizio: l’azzurro nel quinto game deve annullare due palle per il controbreak, che però si concretizza nel settimo gioco, con lo spagnolo, che poi firma l’aggancio sul 4-4. Sonego rischia anche nel nono game, ma annulla il break point che avrebbe spedito l’iberico a servire per il set. Si va invece al tiebreak, dove l’equilibrio dura fino al 2-2, poi lo spagnolo infile cinque punti consecutivi, dei quali tre vinti in risposta, e chiude sul 7-2 dopo 61 minuti.

Nella seconda frazione lo spagnolo cancella un break point in apertura, poi è Sonego a salvarne un primo nel quarto gioco ed un secondo nell’ottavo game. L’azzurro va nuovamente in difficoltà in battuta quando serve per restare nel match nel decimo game, ma questa volta non riesce a risalire dal 15-40 ed al primo match point deve capitolare, con l’iberico che si impone per 6-4 dopo 63 minuti.

Le statistiche premiano lo spagnolo, che porta a casa 82 punti contro i 72 dell’azzurro, con Sonego che concede 8 palle break all’avversario, pur salvandone 6, e ne sfrutta una sola delle due avute a disposizione. L’iberico fa meglio dell’azzurro in termini di resa sia con la prima, 79%-67%, sia con la seconda, 55%-48%.