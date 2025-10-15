ATP Almaty, Cobolli regola Hijikata al debutto nel torneo e accede ai quarti di finale

Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Almaty Flavio Cobolli regola l’australiano Rinky Hijikata 6-4 7-5 in un’ora e diciannove minuti. La testa di serie numero tre debutta con una bella vittoria e si guadagna il pass per i quarti di finale, turno in cui sfiderà l’australiano James Duckworth, autore dell’eliminazione del canadese Gabriel Diallo.

L’italiano inizia il confronto con il break a 15 dell’1-0 e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’australiano prova ad entrare in gara con il 2-1, il romano però non concede sconti, allunga sul 3-1 e costringe il rivale ai vantaggi nel quinto gioco. La partita continua nel rispetto dei servizi dei due rivali fino al momento della verità: nel decimo gioco Cobolli non concede nulla al rivale e firma il 6-4 con il servizio vincente.

Il lucky loser oceanico parte decisamente meglio nella seconda frazione, ottiene il break nel secondo gioco e allunga sul 3-0. L’azzurro si sblocca con l’ace che gli consegna il 3-1, recupera il break con il bolide di diritto che gli consegna il 3-2 e impatta sul 3-3. Una serie di agevoli turni di battuta fissa il punteggio sul 5-5, preludio alla svolta decisiva. Cobolli strappa il servizio all’avversario nell’undicesimo game costringendo l’avversario all’errore con il passante di rovescio lungolinea e fissa il definitivo 7-5 con l’ace grazie a cui trasforma il match point.

Cobolli chiude la prova d’esordio nel torneo kazako con nove ace, un doppio fallo e il 71% di prime palle. L’azzurro vince il 78% di punti sulla prima palla di servizio e il 53% sulla seconda. Il giocatore romano, dotato di una maggior pesantezza di palla e di un ventaglio di soluzioni più ampio rispetto a quello del rivale, si aggiudica il computo complessivo dei punti per 68 a 56.