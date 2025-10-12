ATP Almaty 2025, Khachanov guida il seeding in Kazakistan. L’Italia schiera il trio Cobolli, Darderi, Nardi

Archiviata la lunga trasferta in terra asiatica, il circuito ATP è pronto a tornare in Europa per lanciare lo sprint che condurrà i giocatori verso le Finals di Torino e la Final Eight di Coppa Davis. Sono ben tre i tornei che animeranno la settimana tennistica: Almaty, Bruxelles e Stoccolma.

In Kazakistan guida il seeding il russo Karen Khachanov. Il numero 10 del ranking ATP cerca di ritrovare continuità di risultati dopo la deludente trasferta in Cina, la sconfitta ai sedicesimi a Pechino e la sorprendente battuta di arresto nel secondo turno di Shanghai con il cinese Shang Juncheng.

Torna nel vecchio continente con il morale, almeno in parte, rialzato Daniil Medvedev. Il russo ha offerto segnali confortanti nelle particolari condizioni climatiche di Shanghai e si è spinto fino alla semifinale. L’arrivo in panchina di Thomas Johansson sembra aver portato i suoi frutti e concede all’ex numero 1 del mondo la possibilità di alimentare le residue ambizioni in ottica Torino.

Tre i giocatori italiani presenti nel main draw e per due sembrano esserci prospettive concrete di un percorso significativo. Flavio Cobolli, terzo favorito del tabellone, vuole ritrovare la continuità di rendimento che gli ha consentito di scalare la classifica negli ultimi mesi. Una sola vittoria raccolta nelle ultime tre uscite rappresenta un bilancio non all’altezza degli abituali standard di rendimento per un giocatore in costante crescita. Il romano esordirà nel secondo turno contro il vincente dell’incontro tra il cileno Nicolas Jarry e la wild card kazaka Timofey Skatov.

Punta a continuare la sua scalata Luciano Darderi, reduce dagli ottavi nel torneo di Tokyo e dal derby perso con il connazionale Musetti nel terzo turno di Shanghai. L’azzurro, vincitore di tre titoli nel 2025, prova a guadagnare ulteriore terreno per acquisire la certezza di partire testa di serie nell’Australian Open 2026. La testa di serie numero quattro usufruirà di un bye al primo turno e debutterà al secondo contro il vincente della sfida tra il francese Arthur Cazaux e il giapponese Shintaro Mochizuki.

Presente in tabellone anche Luca Nardi. Il tennista marchigiano, sconfitto al secondo turno di Shanghai dal francese Giovanni Mpetshi Perricard, inizia il suo cammino dall’insidioso incontro con il talentuoso magiaro Fabian Marozsan, elemento che nella giusta giornata riesce a mettere in difficoltà anche avversari molto più quotati. Crescere nella continuità di rendimento deve essere l’obiettivo principale di un giocatore che ha tutto il potenziale necessario per costruirsi una classifica migliore dell’attuale numero 88.