ATP Almaty 2025: avanti gli australiani, Nakashima e Shevchenko

Terminata anche la seconda giornata di primi turni all’ATP 250 di Almaty, la maggiore (anche se non capitale) città del Kazakistan. E quello di oggi, per buona misura, è un viaggio tra il Paese che ha larghissima parte del territorio in Asia e l’Australia, visti i risultati odierni.

Sono del resto tre gli australiani che vanno avanti. Uno, Adam Walton, lo fa via derby (complicato) con Tristan Schoolkate, gli altri due, Aleksandar Vukic e Rinky Hijikata, arrivano da storie diverse: l’uno elimina il qualificato tedesco Marko Topo, l’altro, da lucky loser, uno dei due kazaki di scena oggi, Timofey Skatov, che non sfrutta a dovere la wild card.

A regalare un sorriso ai padroni di casa ci pensa Alexander Shevchenko, protagonista peraltro di un tie-break del secondo set pressoché infinito contro il serbo Laslo Djere. Per il moscovita che da qualche tempo ha deciso di rappresentare il suo nuovo Paese due set che lo portano a giocare con il francese Corentin Moutet. Buon esordio anche per Brandon Nakashima: l’americano numero 5 del seeding supera l’altro serbo Hamad Medjedovic.

E se per vedere in campo Luciano Darderi bisognerà attendere giovedì, poiché il match Cazaux-Mochizuki che ne designa l’avversario si gioca domani, è il mercoledì che vedrà esordire Flavio Cobolli, precisamente con Hijikata e con vista sul canadese Gabriel Diallo.

RISULTATI ATP 250 ALMATY OGGI

Shevchenko (KAZ)-Djere (SRB) 7-6(1) 7-6(12)

Vukic (AUS)-Topo (GER) [Q] 6-4 3-6 6-1

Hijikata (AUS) [LL]-Skatov (KAZ) [WC] 7-6(3) 2-6 6-3

Nakashima (USA) [5]-Medjedovic (SRB) 7-6(5) 6-2

Walton (AUS)-Schoolkate (AUS) 7-6(4) 6-7(3) 6-2